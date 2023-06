Vedení Prahy protestuje proti záměru prodat sídlo pošty v Jindřišské v aukci

Praha - Vedení Prahy se nelíbí záměr České pošty prodat budovu centrální poštovní pobočky v Jindřišské ulici formou elektronické aukce. Chce vyvolat jednání s ministerstvem vnitra a zástupci pošty, na kterém bude požadovat přímý prodej hlavnímu městu. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman. Podle zástupců magistrátu na jednáních s Českou poštou jasně zaznělo, že přímý prodej hlavnímu městu je nejvhodnější variantou.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že informace o prodeji formou aukce vedení města zaskočila. "Situaci analyzujeme a připravujeme se na všechny možné varianty. Stále ale preferujeme jednání o přímém prodeji, což by jednoznačně bylo ve veřejném zájmu hlavního města i státu," řekl. Dodal, že požádal ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o společnou schůzku se zástupci vedení pošty. Ta by se podle jeho představ měla uskutečnit do dalšího jednání pražského zastupitelstva, které bude příští čtvrtek.

Radní Prahy pro majetek Adam Zábranský (Piráti) uvedl, že na několika jednáních se zástupci pošty byla řeč o přímém prodeji budovy hlavnímu městu a rozhodnutí o prodeji formou dražby je proto překvapující. Město podle něj bude v případné dražbě ve znevýhodněné pozici oproti soukromým subjektům. "Pro Prahu je to velmi diskriminační a maří to naděje, že v takové aukci město může uspět," řekl. Doplnil, že Praha nabízí odkup za cenu obvyklou podle znaleckého posudku.

Mluvčí pošty Matyáš Vitík řekl v úterý serveru Seznam Zprávy, že ministerstvo vnitra dalo České poště k prodeji centrální pobočky souhlas, prodej bude formou e-aukce. Podle něj bude podmínkou, aby zde nadále působila pobočka České pošty. Odhadní cena je podle dřívějších informací přes jednu miliardu korun. Prodej je součástí úsporných opatření, které Česká pošta přijímá kvůli prohlubující se ztrátě. Od 1. července pošta zavře také 300 poboček po celém Česku.

Rozsáhlá novorenesanční budova v pražské Jindřišské ulici byla postavená v letech 1871 až 1874 a následně rozšiřována. V roce 1998 byla prohlášena za kulturní památku. Pošta v ní nabízí široký okruh služeb, v bočním traktu s vchodem z ulice Politických vězňů sídlí ředitelství České pošty. Zajímavostí je 1780 poštovních přihrádek, které se v budově nacházejí. Některé z nich mají původní podobu, některé jsou moderní. Česká pošta v budově sídlí od roku 1873.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy korun, proto musela sáhnout k úsporným opatřením. Pošta zaměstnává téměř 23.000 lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců.