Vedení obrany a armády bude na Žofíně mluvit o modernizaci armády

Praha - Vedení ministerstva obrany a armády bude dnes na Žofínském fóru diskutovat o modernizaci armády. Na tradičním setkání se bude mluvit o armádních veřejných zakázkách, plánech na vyzbrojování české armády i o českých zahraničních misích.

Setkání s názvem Modernizace armády - aktuální úkol dneška se zúčastní ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník generálního štábu Aleš Opata a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Vystoupí také manažeři významných společností zbrojního průmyslu.

České armádě a ministerstvu obrany se po letech útlumu a úspor každoročně zvyšuje v souvislosti se zhoršující se bezpečností ve světě rozpočet. Vojáci by se tak měli dočkat nákupu nového vybavení, které nahradí často desítky let starou techniku. Jen letos chce ministerstvo uzavřít zakázky za desítky miliard korun. A to včetně nákupu pásových bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun nebo 12 vojenských vrtulníků.

Tématem setkání je také rychlost růstu výdajů na obranu. Česko patří mezi členské státy NATO, které na svou obranu vydává nejnižší procento svého HDP.