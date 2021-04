Vedení německé vládní CDU podpořilo Lascheta v jeho kancléřských ambicích

Berlín - Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosluhující kancléřky Angely Merkelové podpořila kandidaturu svého předsedy Armina Lascheta na kancléře v zářijových parlamentních volbách. Výsledek dnešní schůzky vedení CDU ohlásil hesenský premiér Volker Bouffier. Vedení CDU rovněž vyzvalo Lascheta, aby se nyní dohodl s bavorským premiérem a šéfem Křesťanskosociální unie (CSU) Markusem Söderem, kdo z této dvojice nakonec konzervativní unii CDU/CSU do voleb povede.

Vedení CDU podle Bouffiera konstatovalo, že předseda strany a premiér Severního Porýní-Vestfálska Laschet je mimořádně vhodný kandidát na kancléřský úřad. "Zároveň jsme ho požádali, aby s Markusem Söderem projednal další postup," řekl Bouffier. CDU by chtěla, aby jasno bylo do týdne.

Laschet, který o kancléřských ambicích hovořil v minulých týdnech otevřeně, v neděli jednal spolu se Söderem s poslaneckou frakcí CDU/CSU. Söder při této příležitosti poprvé veřejně oznámil, že chce rovněž být kancléřským kandidátem unie. Oba prohlásili, že se spolu ve vzájemné úctě dohodnou, kdo z nich by měl CDU/CSU do voleb vést. Chtějí tak učinit co nejdříve.

Za Södera se dnes postavila berlínská pobočka CDU. "Markus Söder je úspěšným krizovým manažerem, který vede Německo z pandemie a který je schopen zajistit této zemi budoucnost," uvedl v prohlášení šéf berlínské CDU Kai Wegner. Uvedl rovněž, že i Laschet je vhodným uchazečem. "My jsme ale přesvědčeni, že lidé o něco více důvěřují Markusu Söderovi, že Německo dobře povede. Proto vedení berlínské CDU podporuje kandidaturu Markuse Södera na společného kancléřského kandidáta CDU a CSU," dodal Wegner.

CDU a její bavorská sestra CSU na spolkové úrovni tradičně spolupracují. Výběr společného kandidáta obě strany označují jako proces, který je založen na vzájemném souhlasu, kdy názory větší CDU a menší CSU jsou brány jako rovnocenné.