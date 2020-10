Vedení KSČM probere s šéfy krajů volební propad v pátek

Zleva první místopředseda Petr Šimůnek, předseda Vojtěch Filip a místopředseda Stanislav Grospič vystoupili 3. října 2020 v Praze ve volebním štábu KSČM na tiskové konferenci k výsledkům voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu.

Zleva první místopředseda Petr Šimůnek, předseda Vojtěch Filip a místopředseda Stanislav Grospič vystoupili 3. října 2020 v Praze ve volebním štábu KSČM na tiskové konferenci k výsledkům voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Vedení komunistů bude s předsedy krajských výborů hodnotit důvody propadu v krajských a senátních volbách v pátek. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič ČTK řekl, že kvůli nouzovému stavu je možné rozšířit mimořádné zasedání výkonného výboru o předsedy regionů, což se i stane. "Budeme hledat řešení, abychom mohli svolat celý ústřední výbor a vešli jsme se do regulí nouzového stavu. Nikdo nestrká hlavu do písku, nemáme z toho obavu, chceme i jsme připraveni každý nést svůj díl odpovědnosti," řekl ČTK.

O svolání mimořádného zasedání výkonného výboru rozhodlo stranické kolegium. "Řekli jsme si, že je třeba udělat hlubokou analýzu příčin, protože propad byl celorepublikový, ve všech krajích stejný," uvedl Grospič. Vedení strany podle něj nemá problém převzít odpovědnost, svolání širokého vedení strany ale brání opatření přijatá vládou kvůli epidemii koronaviru. Ústřední výbor se měl sejít i před volbami, jeho jednání bylo vzhledem k situaci s epidemií zrušeno.

Předseda KSČM Vojtěch Filip hned v sobotu označil výsledek strany v senátních a krajských volbách za velkou ztrátu a historický volební neúspěch. Komunisté získali zastupitele pouze ve čtyřech krajích, do druhého kola senátních voleb nepostoupil žádný z jejich kandidátů.

O tom, zda se výsledek voleb projeví na listopadovém volebním sjezdu KSČM, kde má Filip obhajovat křeslo předsedy strany, odmítl mluvit. Řekl, že "nebude dělat unáhlené kroky". "To se uvidí, kdo bude ochoten kandidovat a kdo se rozhodne jinak. Myslím, že to je (volební výsledek) pro každého určité zrcadlo jeho práce. I pro mě to je zrcadlo," řekl ČTK Filip. Příčiny volebního neúspěchu musí komunisté podle něj hledat především v sobě.

První místopředseda KSČM Petr Šimůnek, který je odpovědný i za přípravu voleb, v sobotu uvedl, že volební neúspěch KSČM může souviset i s epidemií koronaviru. Upozornil, že mnoho voličů strany je vyššího věku, a tedy v rizikové skupině z hlediska průběhu nemoci covid-19. Podle něj to mohlo některé odradit od účasti ve volbách.

Opatření proti šíření koronaviru se možná dotknou i konání sjezdu, který komunisté kvůli jarní vlně epidemie odsunuli na konec listopadu. Sjezd má být dvoudenní a odehrát se v Brně, vedle volby vedení strany by měl posuzovat i víc než rok připravované změny stanov. Podle informací z kuloárů pracují komunisté i s variantou zkrácení jednání na jeden den, kdyby bylo v Nymburku pouze zvoleno vedení strany. O formátu sjezdu má Ústřední výbor KSČM rozhodovat 14. listopadu. Nouzový stav vyhlášený vládou platí ode dneška po dobu 30 dnů.

Sjezd, na kterém hodlal Filip obhajovat mandát, se měl původně uskutečnit v Brně 18. a 19. dubna. V čele komunistů Filip stojí od října 2005. Na otázku, zda bude obhajovat mandát, novinářům po víkendových volbách řekl, že to sdělí delegátům sjezdu.