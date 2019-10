Vedení KSČM doporučilo poslancům ve výboru podpořit rozpočet

Praha - Poslanci KSČM by měli podle doporučení stranického vedení podpořit příští týden v rozpočtovém výboru Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2020, který počítá se schodkem 40 miliard korun. Novinářům to po dnešním zasedání výkonného výboru komunistů řekl jejich předseda Vojtěch Filip. O podpoře v prvním čtení se komunisté definitivně rozhodnou po schůzce ANO a KSČM ke zdravotnictví, která se bude konat za týden. Jednání se dnes účastnili i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Výkonný výbor dnes podle Filipa rozhodl po zhruba dvou hodinách absolutní většinou. "KSČM ve středu na výboru podpoří státní rozpočet tak, jak jej vláda předkládá," řekl na tiskové konferenci. Podpora ale zatím neplatí i pro zasedání pléna Sněmovny. O tom, jak budou hlasovat poslanci KSČM v prvním čtení, rozhodne až schůzka o zdravotnictví příští pátek odpoledne.

Vyjednavačka KSČM Miloslava Vostrá ČTK ve středu řekla, že velká řada požadavků KSČM, například v sociální oblasti a oblasti investic, se do rozpočtu promítla. "Nebylo nám vyhověno v tom jednom požadavku, který jsme měli, to znamená na snížení schodku na 30 miliard," uvedla. Rozpočet počítá tedy nadále se schodkem o deset miliard korun vyšším.

Komunisté před týdnem oznámili, že požadují úpravy úhradové vyhlášky mimo jiné podle požadavků tzv. krizového štábu českého zdravotnictví, který tvoří odbory a další organizace. KSČM nerozporuje rozdíly v úhradách mezi fakultními nemocnicemi a dalšími poskytovateli, řekl Filip. Straně ale vadí rozdíly v úhradách pro poskytovatele na stejné úrovni. "Například u krajských nemocnic, kde jsou nestejné platby za výkony," uvedl.

Babiš po svém odchodu z jednání řekl, že se Schillerovou čelili řadě dotazů. Babiš zásahy do úhradové vyhlášky odmítá. S koaliční sociální demokracií kvůli její historii na resortu zdravotnictví o téže věci dokonce jednat úplně odmítl. "Vyčlenili jsme si na to víc času než na státní rozpočet, protože to považujeme za jednu za sedm našich podmínek dohody o toleranci (vlády)," řekl Filip k chystané schůzce.

Schillerová řekla, že její dojem z jednání v centrále KSČM byl dobrý. "Jednání bylo konstruktivní, věcné, prosto emocí," uvedla. Představitele komunistů seznámila i s prioritami rozpočtu, které podle ní odpovídají prioritám KSČM. "Pro mě je podstatné, že odcházím z jednání se závazkem podpory v rozpočtovém výboru," uvedla. Po jednání o zdravotnictví se chystá hledat podporu pro první čtení.

Účast Babiše a Schillerové na jednání užšího vedení KSČM kritizuje pravicová opozice. "Po družné debatě soudruzi vyjádřili návrhům podporu. To není článek z Rudého práva, to je realita roku 2019. Třicet let od Listopadu schvalují komunisté státní rozpočet. Potřebujeme rozumnou vládu bez politických extrémů," uvedl v tiskové zprávě předseda ODS Petr Fiala.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na twitteru také připomněl 30. výročí od pádu komunismu. "V době, kdy si připomínáme 30 let svobody, klečí český premiér na kolenou a prosí komunisty, aby schválili státní rozpočet. Komunisté jsou fakticky u moci, a to že vládu jen naoko tiše podporují, na tom nic nemění. Naopak moc dobře vědí, že ji mohou snadno vydírat," konstatoval.