Vedení hokejové Sparty odvolalo kouče Pateru s asistentem Martincem

Praha - Na střídačce hokejistů Sparty skončili po velmi nepovedeném vstupu do extraligové sezony trenér Pavel Patera a asistent Patrik Martinec. Tým do nedělního souboje s Pardubicemi dočasně povedou sportovní ředitel Petr Ton, sportovní manažer Jaroslav Hlinka a kouč sparťanského dorostu František Ptáček. Klub o tom informoval na svém webu. Hlavními důvody jsou neuspokojivé výsledky i herní projev týmu.

"Všechny nás mrzí, že k této situaci muselo dojít. Tým v tuto chvíli potřebuje rychle nový impulz. Oběma trenérům děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme jim hodně štěstí v další fázi kariéry," uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová. "Nový trenérský tým oznámíme v průběhu reprezentační přestávky. Jednání v tuto chvíli probíhají," dodala.

Jednapadesátiletý bývalý skvělý útočník Patera působil v předchozích čtyřech sezonách v Mladé Boleslavi, kde na konci ledna nečekaně na vlastní žádost skončil. O tři měsíce později oznámila jeho nástup k mužstvu Sparta, která byla před startem ročníku pasována spolu s Pardubicemi na hlavního favorita na zisk mistrovského titulu.

Zatímco Dynamo po výborných výkonech vede tabulku, sparťané si v pátek na ledě Vítkovic (2:3) připsali čtvrtou prohru za sebou bez zisku jediného bodu a v tabulce jsou za nimi už jen Kladno a Litvínov. Na kontě obhájce stříbra je po 18 kolech jen osm výher a 21 bodů při skóre 44:54. Nabitý kádr s řadou hvězdných jmen usiluje marně o plný bodový zisk již od poloviny října. Od výhry 5:2 v Kladně odehráli Pražané devět duelů a v sedm z nich vyšli naprázdno.

Před přestávkou vyhrazenou turnaji Karjala, který bude první reprezentační akcí v sezoně, čeká mužstvo ještě nedělní domácí zápas právě proti lídrovi tabulky Pardubicím. Nově složený trenérský triumvirát z bývalých hráčů, kteří se výrazným písmem zapsali do klubové historie, povede pražský celek jen do tohoto utkání. "Na týmu leží už několik zápasů deka. Potřebujeme se chytit vybojovaného - a hlavně vyhraného - zápasu," prohlásil Ton.

Již delší dobu se spekuluje o tom, že Spartu by mohl převzít Václav Varaďa, jenž byl přitom při prohraném finále posledního play off na straně vítězného Třince. S Oceláři dovršil zlatý hattrick. Následně však v klubu skončil, aniž by měl jasno o dalším angažmá. "Přišel jsem na to, že dozrál čas posunout se dál," řekl tehdy Varaďa, jenž v pátek sledoval vystoupení Pražanů na ledě Vítkovic z hlediště.

Bez angažmá je aktuálně například i Miloslav Hořava, uznávaný kouč, který výrazně přispěl k tažení minulou sezonou až do boje o titul. Do Sparty se přitom vrátil před rokem rovněž v rozehrané sezoně, aby po nepřesvědčivém vstupu doplnil Josefa Jandače.

Sparta je třetím klubem od začátku sezony, který se rozhodl pro změnu na trenérském postu. Už 19. září skončili po dvou prohraných zápasech v Plzni Václav Baďouček s Milošem Říhou mladším a tým převzal jako nový hlavní kouč Petr Kořínek. Před necelými dvěma týdny sáhl ke změně na lavičce Litvínov. Skončil Vladimír Růžička a do role šéfa střídačky se posunul jeho asistent Karel Mlejnek. K ruce má Roberta Reichela a Davida Kočího.