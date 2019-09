Vedení ČSSD zrušilo ostravské organizace, nevyloučilo Foldynu

Praha - Vedení ČSSD dnes zrušilo licenci 17 z 26 stranických organizací v Ostravě, jak navrhla moravskoslezská sociální demokracie. Na jednání předsednictva strany se naopak nenašlo dost hlasů pro vyloučení poslance Jaroslava Foldyny a šéfa krajské ústecké ČSSD Miroslava Andrta. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je těsný výsledek hlasování o obou politicích přesto silným varováním vedení strany, aby členové případné vnitrostranické spory neřešili na veřejnosti.

Moravskoslezská ČSSD návrh na rozpuštění většiny ostravských organizací zdůvodnila špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Předsednictvo návrhu velkou většinou vyhovělo. Ministr kultury a lídr ČSSD v Moravskoslezském kraji v posledních sněmovních volbách Lubomír Zaorálek uvedl, že zrušení buněk je podmínkou dalšího úspěchu ve městě a šancí tamní sociální demokracii vybudovat znovu. Ostravská ČSSD s rozhodnutím nesouhlasí a kritiku svých organizací označila za účelovou.

Rozhodnutí se týká zhruba 290 členů ČSSD. Zaorálek upozornil, že nejsou ze strany vyloučeni a mohou se přihlásit do jiných organizací. Podle něj by někteří členové stranu měli opustit, naopak by uvítal návrat bývalého ostravského primátora Petra Kajnara. Hamáček uvedl, že by se Kajnar mohl stát kandidátem ČSSD na moravskoslezského hejtmana ve volbách, které se uskuteční za rok. Předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková řekla, že většina z téměř tří stovek členů organizací, které přišly o licenci, podle jejích informací stranu zřejmě opustí.

Předsednictvo ČSSD se dnes zabývalo i návrhem na vyloučení Foldyny a Andrta. Na zasedání byla většina přítomných pro vyloučení obou politiků, ale nebyla to nadpoloviční většina všech členů předsednictva, jak požadují stanovy strany.

Foldyna spolustraníky nedávno pobouřil výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, že by ji opustila ČSSD. Proti poslednímu Foldynovu vyjádření, že poslanci ČSSD chtějí ve Sněmovně využít tajné hlasování o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k tomu, aby se svými hlasy kšeftovali, se ohradil Hamáček.

Ústecká ČSSD vedená Andrtem před měsícem vyzvala Hamáčka k rezignaci. Krajské předsednictvo v usnesení označilo za prokázané, že projekt účasti ČSSD v menšinové vládě je neúspěšný. Kritizovalo i Hamáčkovo vyjednávání ve sporu o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury.

Pro vyloučení Foldyny hlasovalo 29 členů předsednictva, pro vyloučení Andrta 27. Pro úspěch návrhu bylo třeba 31 hlasů. Foldyna po hlasování ocenil, že i někteří jeho názoroví odpůrci návrh na vyloučení nepodpořili. Andrt doufá, že si lidé ve straně uvědomí, že není správná cesta vylučovat ty, kdo mají jiný názor než nejužší vedení.