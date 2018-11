Praha - Koaliční ČSSD se má dnes odpoledne vyslovit k tomu, jak se postaví k pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě. Jednání vyvolala opozice kvůli údajnému únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym v souvislosti s kauzou Čapího hnízda. Předseda vlády popírá, že by jeho syn byl na Krymu nedobrovolně a tvrdí, že je duševně nemocný. Situaci Babiš minulý týden probíral s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem i s poslanci sociální demokracie. O záležitosti bude dnes jednat také prezident Miloš Zeman s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem.

ČSSD bezprostředně po zveřejnění reportáže s Babišovým synem oznámila, že od premiéra bude důsledně požadovat vysvětlení. Nevyloučila přitom žádný postup. Hamáček o víkendu řekl, že by v té chvíli pro vyslovení nedůvěry nehlasoval, protože opozice nedisponuje žádným plánem pro případ pádu kabinetu. Opozice to odmítá, její představitelé hovoří o možnosti pokračování současné vlády ANO a ČSSD, ale bez Babiše, což o víkendu favorizoval i Hamáček.

Sociální demokraté o vstupu do vlády s ANO rozhodli v interním referendu, někteří výrazní členové strany včetně členů vedení a poslanců účast v kabinetu kritizují. Vadí jim podpora KSČM či osoba trestně stíhaného předsedy vlády. Není proto jisté, že dnešní rozhodnutí předsednictva budou všichni poslanci v pátek respektovat.

Pro vyslovení nedůvěry by v pátek neměli hlasovat komunističtí poslanci. V úterý jim to doporučilo širší vedení strany. Šéf komunistů Filip dnes odpoledne zamíří na Pražský hrad, kde ho přijme Zeman. Co prezidentovi řekne, nechtěl Filip v úterý prozrazovat.