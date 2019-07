Vedení ČSSD potvrdilo nominaci Šmardy na ministra kultury

Praha - Předsednictvo ČSSD potvrdilo, že Antonín Staněk (ČSSD) má být odvolán z pozice ministra kultury. Zároveň plně podporuje nominaci místopředsedy strany Michala Šmardy jakožto jeho nástupce. Širší vedení sociální demokracie také vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v souladu se svými ústavními právy a s koaliční smlouvou zajistil respektování nominace na ministra kultury. Na dnešní tiskové konferenci po zasedání předsednictva to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Hamáček si nemyslí, že by ČSSD zůstala ve vládě, pokud by se Šmarda nestal ministrem kultury. Pro stranu je podle něj také nepřípustné, aby prezident Miloš Zeman pověřil řízením ministerstva kultury nějakého jiného ministra sociální demokracie. "Takový krok by byl v přímém rozporu s tím, co jsme se dohodli," řekl. Zopakoval, že ČSSD musí mít možnost sama si rozhodovat o svých ministrech.

Jednání s prezidentem o obsazení ministerstva kultury je podle Hamáčka na premiérovi Babišovi. "Očekávám, že premiér bude konat podle toho, co mu dává k dispozici ústava," řekl. Předpokládá, že Babiš dodrží koaliční smlouvu, podle které ministerstvo kultury náleží sociální demokracii a koaliční strany si samy rozhodují o svých kandidátech na posty ve vládě.

Vedení ČSSD zároveň Hamáčkovi vyjádřilo plnou podporu k jednáním o vyřešení situace ve vládě. Šéf ČSSD má, po projednání v grémiu, plnou kompetenci rozhodnout o dalším vývoji angažmá sociální demokracie ve vládě, může jej i ukončit. Zároveň předsednictvo vyzvalo ministry za ČSSD, aby podali demise ve chvíli, kdy je o to Hamáček požádá. Vyplývá to z usnesení předsednictva, pro které hlasovalo 37 z 45 přítomných členů, tři byli proti a pět členů se zdrželo.

Místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že je připravena podat demisi. "Kdybych nebyla, porušila bych usnesení předsednictva. Já to říkám dlouhodobě, že pokud si předseda sociální demokracie nebude moci říkat, kdo bude a nebude ministrem sociální demokracie, byla by koaliční smlouva pouhý cár papíru," řekla novinářům. Také ministr zahraničí Tomáš Petříček ČTK řekl, že je připraven demisi podat. Člen předsednictva Petr Krčál řekl, že si myslí, že Hamáček už má všech pět demisí od sociálně-demokratických ministrů k dispozici.

Podle člena předsednictva Miloše Petery dostal Hamáček silný mandát. O dalším postupu se podle něj bude rozhodovat do 31. července. Zeman v pátek uvedl, že je připraven do tohoto termínu odvolat ministra kultury Staňka. "Pan předseda hlavně má v rukou možnost situaci řešit dle svého uvážení a velmi operativně, takže tím se možná podaří některé věci urychlit," uvedl člen předsednictva Roman Váňa.

15.07.2019, 16:56, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Pardubický hejtman Martin Netolický novinářům řekl, že není jediný důvod, aby sociální demokracie nyní odcházela z vlády, pokud nejde o programový problém nebo věc státního rozpočtu. "Je to skutečně ústavní krize způsobená nevykonáváním některých kompetencí ze strany prezidenta republiky," poznamenal.

Na jednání předsednictva krátce vystoupil i Babiš, který zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. "Já beru za docela vstřícné gesto to, že se Andrej Babiš zúčastnil dnešního setkání a jednoznačně všem členům předsednictva sdělil, že má zájem pokračovat ve vládním projektu," uvedl Netolický. Maláčová uvedla, že co se týče dikce, lišilo se Babišovo vyjádření pro média od vystoupení na zasedání vedení ČSSD.

"Aktuálně nebudeme poskytovat žádný mediální komentář," napsal ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na žádost o komentář k výsledkům předsednictva ČSSD a na otázku, jak bude prezident nyní postupovat a zda přijme Babiše.

Hrad postoj ČSSD nekomentuje, podle opozice se nic nevyřešilo

Pražský hrad se nebude vyjadřovat k rozhodnutí ČSSD, že zatím zůstane ve vládě s ANO a že trvá na nominaci Michala Šmardy na ministra kultury. ČTK to sdělil mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Podle Vojtěcha Filipa, jehož KSČM menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje, se sociální demokracie snaží do záležitosti víc angažovat premiéra Andreje Babiše (ANO). Pravicová opozice mluví o tom, že se nic nevyřešilo. Podle SPD se ČSSD snaží zuby nehty držet vlády.

"Aktuálně nebudeme poskytovat žádný mediální komentář," reagoval Ovčáček na žádost ČTK o komentář k výsledkům předsednictva ČSSD a na otázku, jak bude prezident nyní postupovat a zda přijme premiéra Andreje Babiše (ANO).

Filip považuje rozhodnutí předsednictva ČSSD za hru o čas a za snahu více zapojit do sporu o Šmardu premiéra. "Myslím, že to neodpovídá ani koaliční smlouvě, ani výsledkům jednání u prezidenta republiky," napsal ČTK předseda KSČM.

"Nekonečný příběh pokračuje. Skutečně tomu ještě někdo rozumí? Připomínám, že by stačilo mít dostatečně silného premiéra, který bude trvat na respektování ústavy a nebude jen poslušným učedníkem hradního pána," uvedl na twitteru předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

"ČSSD opět nic definitivně nevyřešila a zůstává ve vládě Andreje Babiše. Vítězí strach z nových voleb a ztráty funkcí. Naopak šance vymanit se z područí Miloše Zemana a naděje na výměnu trestně stíhaného premiéra je u ledu. Žádné překvapení," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle něj předseda ČSSD Jan Hamáček stále odsouvá rozhodnutí.

"ČSSD se teď snaží hnát věc na ostří nože s trvající hrozbou demisí, a to i v situaci, kdy k nominaci má pochybnosti premiér. Toto je přesně otázka, kterou si pánové Hamáček a Babiš měli vyříkat, než s ní vylezli na veřejnost. STAN trvá na dodržování ústavního principu: koho navrhne premiér, toho má prezident jmenovat. Ostatní je jen stínová hra a tanečky a ukazuje to slabost celé vlády," sdělil ČTK předseda STAN Vít Rakušan.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury pokračuje "vládní komedie v režii ČSSD". "ČSSD se snaží přehodit odpovědnost za svoji rozhádanost na prezidenta republiky. Vyplývá to ze závěrů právě skončené dnešní schůzky vedení rozpadající se ČSSD. Budou se držet vlády zuby nehty. Protichůdné výroky jednotlivých představitelů ČSSD připomínají politickou satiru. Bohužel krize paralyzuje vládu, která má pracovat pro občany. Odpovědnost za tuto situaci nese i premiér Babiš. Ze strachu z elit EU zvolil ČSSD za koaličního partnera," napsal Okamura ČTK.

Šmarda: Nebude-li řešení 1. srpna, Hamáček vyzve ministry k demisi

Místopředseda ČSSD a nominant sociální demokracie na ministra kultury Michal Šmarda předpokládá, že pokud nebude 1. srpna situace ohledně vedení ministerstva vyřešena, předseda strany Jan Hamáček vyzve ministry k podání demise. Novinářům to řekl po dnešním jednání předsednictva ČSSD. Šmarda také míní, že by se do konce července mělo najít řešení, neboť termín zvolil prezident Miloš Zeman. Hlava státu v pátek uvedla, že je připravena do 31. července odvolat ministra Antonína Staňka (ČSSD). Předsednictvo dnes potvrdilo Šmardovu nominaci jakožto jeho nástupce.

"Tím, že je to termín, který zvolil prezident republiky, tak nemůže dojít k situaci, k jaké došlo minulý měsíc, že pan prezident cítil stanovení termínu ze strany sociální demokracie jako nějaký nátlak, případně ultimátum," řekl Šmarda. Zeman pojal jako ultimátum původní termín 30. června, do kterého chtěla mít ČSSD výměnu ministra kultury vyřešenou. Při své červnové návštěvě Vysočiny prohlásil, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.

"Předpokládám, že ve chvíli, kdy 1. 8. nebude situace vyřešena, Jan Hamáček využije práva, které jsme mu dneska dali, k tomu, aby vyzval ministry k podání demise a situaci řešil prostřednictvím demisí," uvedl Šmarda. Vedení strany se podle něj shodlo na tom, že pokud nebude sociální demokracie rozhodovat o tom, kdo za ni sedí ve vládě, nemá její angažmá v kabinetu smysl.

Na jednání předsednictva krátce vystoupil i premiér Andrej Babiš (ANO), který zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. "Můžu mu vyčítat cokoli, mám spoustu výhrad k němu, ale nemyslím si, že by to byl člověk, který se bojí sdělit předsednictvu sociální demokracie své skutečné záměry. On dnes přišel, já mu za tu ochotu děkuju, a měl jedinečnou příležitost, aby předsednictvu sdělil jakýkoli svůj postoj, návrh, jakoukoli cestu, kterou by považoval za nejlepší. On nám nedoporučil žádnou změnu našeho postupu. Kdyby to chtěl udělat, nepochybně by to udělal. Cokoli si o něm myslím, rozhodně si o něm nemyslím, že je to srab, který by nám nechtěl na rovinu říct, co chce," poznamenal Šmarda.

Staněk po jednání předsednictva uvedl, že si není jistý, zda bude 31. července znát svého nástupce. "Byl bych velmi rád, kdybych znal svého nástupce, protože si myslím, že na ministerstvu kultury byla odpracována spousta věcí, zejména v oblasti týkající se kontrol, ať už fungování jednotlivých příspěvkových organizací nebo podobně. Bylo by škoda, kdyby ty věci měly zapadnout," uvedl.