Vedení ČOV včetně předsedy by se mělo volit 29. června na nominačním plénu

Praha - Volby vedení Českého olympijského výboru (ČOV) by se měly uskutečnit 29. června na zasedání pléna, které bude schvalovat nominaci na olympijské hry v Tokiu. O termínu pátého pokusu jejich provedení informoval ČOV. Loni v říjnu a listopadu nebylo možné uskutečnit plénum kvůli opatřením proti koronaviru. V únoru a v květnu, kdy se mělo hlasovat parlamentní formou, volby zakázalo předběžné opatření Městského soudu v Praze.

Volby předsedy, místopředsedů, výkonného výboru a členů komisí budou spojeny s nominačním plénem. Uskuteční se v úterý 29. června od 11:00 prezenčně v kongresovém sále haly O2 universum v Praze, kde je možné dodržet hygienická nařízení. "Dosud předložené návrhy kandidátů zůstávají i nadále v platnosti. Další náležitosti voleb projedná výkonný výbor ČOV v úterý 8. června," uvedl generální sekretář ČOV Petr Graclík.

Předsednický post bude obhajovat Jiří Kejval, který nemá protikandidáta. Jeho očekávaný soupeř Filip Neusser se totiž stal předsedou Národní sportovní agentury. Mandát Kejvalovi vzhledem k zákonu přijatému kvůli koronavirové pandemii vyprší 11. července.

V únoru Městský soud vyhověl podáním předsedy Autoklubu Jana Šťovíčka a předsedy Sdružení sportovních svazů ČR Zdeňka Ertla, kteří se snažili dostat na kandidátku do výkonného výboru. Šťovíček loni v září neúspěšně kandidoval do funkce místopředsedy pro neolympijské sporty, který se vybíral na valné hromadě Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (složky ČKSOI). Na právo ucházet se o místo ve výkonném výboru to ale podle něj nemá vliv. Předseda Sdružení sportovních svazů Ertl na zářijové valné hromadě ČKSOI nekandidoval, ale snažil se dostat do pléna ČOV přímo.

ČOV se proti únorovému rozhodnutí odvolal a u Vrchního soudu v Praze uspěl. V dubnu odvolací instance označila obě předběžná opatření za nezákonná a ČOV pak vypsal nový termín voleb na 24. května. Zachoval formu tajného hlasování v pražském sídle, protože se podle něj jen jednalo o pokračování únorových voleb a jinak by musely být volby v pozdějším termínu. Šťovíček znovu napadl své vyřazení z kandidátky a zpochybňoval i plánovaný formát. Poukazoval na to, že jiné velké sportovní organizace jako atletický a fotbalový svaz valné hromady uspořádaly nebo se na to chystají. Předsedu Kejvala pak v otevřeném dopise vyzval ke svolání pléna. Soud znovu volby předběžným opatřením zakázal a ČOV se opět odvolal. O tomto odvolání ještě nebylo rozhodnuto.