Praha - Parazitolog Julius Lukeš letos jako jediný Čech získal ocenění Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS). Asociace zvolila Lukeše jedním ze svých elitních členů (Fellows) v rámci biologické sekce za dlouhodobý přínos evolučním studiím v protistologii a molekulární parazitologii se zaměřením na bičivky a výtrusovce. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Biologické centrum Akademie věd ČR.

Většina z 416 laureátů, které letos AAAS vybrala, pochází z prestižních amerických univerzit. Lukeš je mezi oceněnými jediným vědcem z České republiky. Na toto ocenění jej navrhli jeho američtí spolupracovníci, kteří rovněž patří mezi elitu Fellows AAAS.

"Kolega Julius Lukeš se vypracoval ve světově uznávaného odborníka v oblasti evoluce prvoků parazitických i volně žijících a mechanismů jejich adaptace k parazitismu. Jeho vědecké zájmy přesahují dalece do oblasti obecných otázek biodiverzity, významu mikroorganismů v biosféře naší planety i v biologické integritě člověka," uvedl v tiskové zprávě ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.

Lukeš je ředitelem Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a profesorem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více než 20 let se zabývá molekulární biologií parazitických prvoků, kteří způsobují řadu závažných onemocnění. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR, v roce 2009 se stal prvním mimopražským laureátem ocenění Praemium Academiae, v roce 2014 byl přijat do řad Americké mikrobiologické akademie (American Academy of Microbiology) a v roce 2015 do Evropské mikrobiologické akademie (European Academy of Microbiology).

AAAS byla založena v roce 1848 a je největším vědeckým společenstvím na světě. Zahrnuje téměř 250 přidružených organizací a akademií věd a vydává prestižní časopis Science. Tradice AAAS Fellows sahá do roku 1874 a zahrnuje velká vědecká jména, mimo jiné vynálezce Thomase Edisona.