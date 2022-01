Vědec: Jeden ze scénářů počítá s tím, že omikron vytlačí ostatní varianty

Praha - Jeden ze scénářů dalšího vývoje pandemie covidu-19 počítá s tím, že varianta omikron vytlačí všechny ostatní varianty a z pandemie se stane "něco jako chřipka". Důvodem, proč je omikron asi třikrát nakažlivější než dosud převládající varianta delta, je mimo jiné to, že má nakažený více viru v horních cestách dýchacích a snadněji nakazí někoho dalšího. V rozhovoru, který ČTK poskytla Akademie věd ČR (AV ČR), to řekl Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Také podle něj omikron v Česku během několik dnů převládne, nejpozději se tak stane příští týden.

"Scénář spočívá v tom, že se omikron šíří rychleji než delta. A tak jako delta vytlačila alfu nebo alfa předcházející variantu, tak by omikron mohl vytlačit všechny ostatní varianty a být jediný," uvedl Pačes na dotaz, zda může být omikron variantou, která ukončí pandemii. Podle dosavadních znalostí omikron nevyvolává tak těžké onemocnění jako předchozí varianty. "Takže by celková pandemie směřovala do očekávaného cíle, v který doufáme, a tedy lehčího průběhu a něčeho jako chřipka," poznamenal. Scénářů možného vývoj ale podle vědce existuje několik a jsou různě pravděpodobné.

Stejně jako ministerstvo zdravotnictví či někteří odborníci se Pačes domnívá, že omikron v Česku převládne nejpozději v příštím týdnu. Podle něj už jsou regiony, které se tomu blíží.

Vědci už podle Pačese zřejmě vědí, proč se omikron rychleji šíří, ale nevyvolává tak závažný průběh nemoci. Souvisí to s tím, jak vstupuje do buněk, a také s tím, že nakažení mají více viru v nose či nosohltanu, ale méně v plicích, kde by právě způsobil závažný průběh. To může mít podle vědce také vliv na přesnost některých testů. Používané PCR i antigenní testy podle něj fungují pořád stejně, ale pokud se vzorek odebere z místa, kde je viru méně, může to ovlivnit přesnost výsledku.

Za velmi slibný označil lék paxlovid, o jehož nákupu nyní Česko s výrobcem jedná. Podle Pačese se používá pro HIV pozitivní a je hodně dobře ozkoušený. "Je to velmi slibný lék, který by mohl změnit dynamiku pandemie," konstatoval. Zatím ale není jasné, kdy by mohl být v Česku dostupný.

Pačes se neobává vlivu další varianty označované B.1.640, kterou nedávno popsali ve Francii a jako první v ČR už ji zachytila Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle českého vědce se objevila dříve než omikron a dosud se moc nerozšířila. Její dopad na celkovou pandemii tak podle něj nebude velký.