Vědci z Brna testovali v Antarktidě ponožky, čepice i pohorky

Ilustrační foto - Účastníkům letošní antarktické expedice Masarykovy univerzity nepřálo počasí, teploty byly nižší než obvykle. I tak našli zajímavé lišejníky, další poznatky přinesl výzkum mikroorganismů. Univerzita přes deset let provozuje stanici na ostrově Jamese Rosse. Na snímku z 18. ledna 2018 členové české expedice při meteorologickém měření. ČTK/Masarykova univerzita

Brno - Šest výrobků, které vydržely extrémní podmínky polárních krajů, ocenila dnes Masarykova univerzita ochrannou známkou Testováno v Antarktidě. Jsou mezi nimi čepice, ponožky nebo pohorky, řekli dnes novinářům zástupci Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Vědci z Masarykovy univerzity výrobky používali především na České vědecké stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse a na zatím nepojmenované stanici na Nelsonově ostrově. Denně je vystavovali sněhu, ledu, větru i dešti.

"Na Antarktidě je možné otestovat cokoliv, co můžeme použít v českých horách," řekl vedoucí expedice Pavel Kapler. Z původních 11 výrobků vydrželo podmínky na Antarktidě šest. Byla to hydroizolační fólie firmy Fatra, kterou vědci umístili na jednu z budov Mendelovy vědecké stanice, dále dva druhy ponožek VoXX od výrobce Fuski Boma, pletená čepice firmy Kama, pohorky výrobce Prabos plus a nano impregnace textilu a kůže od firmy Impre CZ.

Vědci testovali výrobky v polárních podmínkách už druhým rokem, při příští expedici ale sníží jejich počet. "Vědci jsou na Antarktidě hlavně kvůli výzkumům, proto jsme snížili počet testovaných výrobků maximálně na osm," řekla manažerka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity Jana Daňková.

Masarykova univerzita provozuje stanici na ostrově Jamese Rosse od roku 2007. V minulém roce si univerzita pronajala od Českého antarktického nadačního fondu ještě stanici na Nelsonově ostrově.

"Výprava na Nelsonův ostrov, které jsem se osobně zúčastnil, měla za úkol vyčistit lokalitu od odpadu a přitom jsme měli možnost otestovat některé výrobky," řekl Kapler.