Basilej - Vědci z univerzity ve švýcarské Basileji několik měsíců marně shání dobrovolníky, kteří by se zapojili do jejich studie, jež hledá způsob, jak překonat strachu z hadů. Z potřebných 90 účastníků se jich zatím přihlásilo jen asi 30, informoval list Basler Zeitung. Ačkoli je zájemců o účast na studii málo, řadu přihlášených museli výzkumníci odmítnout: Zjistilo se totiž, že nemají z hadů strach.

"Lidé se strachem z hadů mají podobné pocity jako lidé, kteří se bojí pavouků. Snaží se vyhnout jakémukoli kontaktu s tímto zvířetem a co nejrychleji se od něj vzdálit," vysvětlila švýcarskému listu Nathalie Schicktanzová z oddělení kognitivních neurověd basilejské univerzity.

Spolu se svou kolegyní chce Schicktanzová lidem se strachem z beznohých plazů pomoci a zjistit, jak by mohli nepříjemné pocity překonat. Vhodné účastníky výzkumu ve věku 18 až 35 let, kteří dostanou 120 franků (2700 korun), se ale vědkyním už několik měsíců nedaří najít a to i přes to, že je hledají už i pomocí inzerátů v basilejských tramvajích.

"Byly jsme při plánování příliš optimistické," řekla Schicktanzová, která loni na podzim avizovala, že výsledky studie zveřejní v polovině roku 2018. "Na předběžnou analýzu bychom potřebovaly kolem 90 účastníků. Nyní jich máme asi třetinu," vysvětlila.

Důvodem, proč je tak těžké v Basileji účastníky studie sehnat, není podle výzkumnic skutečnost, že by lidé ve městě u hranic s Francií a Německem byli nějak zvlášť nebojácní. "Strach z hadů je přibližně stejně rozšířený jako strach z pavouků," vysvětlila Schicktanzová. "Problém je spíš to, že tu skoro žádní hadi nejsou, a lidé s nimi tak velmi zřídka přijdou do kontaktu," dodala. Vědkyním se tak často stává, že se lidé k účasti na studii sice přihlásí, když ale před sebou hada uvidí, zjistí, že z něj vlastně strach vůbec nemají. "Ti lidé v tomto okamžiku často vidí opravdového hada poprvé v životě," posteskla si Schicktanzová.