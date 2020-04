Vědci z AV vyvíjejí biosenzor pro zjištění koronaviru

Praha - Biosenzor, který má odhalit koronavirus v tekutinách i na površích, vyvíjejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd (AV). Hotov by mohl být do několika měsíců. Podle AV by odhalil virus dříve, než se u lidí začnou tvořit protilátky, měl by tak výhodu proti takzvaným rychlotestům. Za Akademii věd to v dnešní tiskové zprávě uvedla Markéta Růžičková.

Podle vedoucí výzkumného týmu Hany Lísalové má být biosenzor vysoce citlivý, přenosný a má odhalit virus nejen v tělních tekutinách, ale i ve stěrech z obleků či v obyčejné vodě.

Biodetekční systémy jsou založeny na bázi ultra-rezistentních polymerních povrchů a při kontaktu s biologickými médii neztrácejí funkční rozpoznávací vlastnosti. Základem biosenzoru jsou výměnné polymerní biočipy.

Rychlejší přípravě napomáhá to, že se navrhovaný postup odvíjí z procesu, který už vědci dříve řešili. V rámci zakázky pro Policii ČR totiž pracovali na vývoji biodetekčního systému pro rychlé odhalení patogenů v potravinách.

"Během dvaceti minut jsme například přímo detekovali bakterie Escherichia coli O157:H7 nebo Salmonella typhi v homogenizovaném hamburgeru," podotkl k dosavadním testům Alexandr Dejneka, který na vývoji biosenzoru spolupracuje.

Bakterie se podařilo prokázat už v řádu jednotek na mililitr vzorku. Podobnou citlivost zaznamenali i při detekci viru hepatitidy A v dalších vzorcích potravin. Podle Dejneka, který vede oddělení optických a biofyzikálních systémů, však vědce čeká ještě práce na řadu týdnů.

Další fáze testování jsou podle AV domluveny v Parazitologickém ústavu Biologického centra AV a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

"Testování začne příští týden, ale bude se týkat jen části senzoru. Tou je polymerní vrstva takového 'nanokartáče', který se musí správně nafunkcionalizovat. Máme nějaké protilátky, kterými se to funkcionalizuje, aby to přesně zachytilo virové částice," popsal Dejneka. "Pokud vše dobře půjde, tak bychom polymeraci mohli vyřešit za 14 dnů až tři týdny. Pak by začaly testy na detekci a budeme ladit citlivost senzoru," doplnil.

Vědci předpokládají, že funkční prototypy by tak vyrobili do několika měsíců. Na akademických pracovištích podle AV mohou vzniknout stovky biočipů, pro rozsáhlejší výrobu by pak bylo nutné navázat spolupráci s firmami.