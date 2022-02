Vědci vytvořili další dvě embrya ohrožených nosorožců, celkem jich mají 14

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Mezinárodnímu vědeckému týmu se v minulých měsících podařilo vytvořit další dvě embrya nosorožců bílých severních ohrožených vyhynutím. Vědci tak mají 14 zmrazených embryí. Odebírání vajíček a vytváření embryí je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto druhu na planetě Fatu a Nájin žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří ZOO Dvůr Králové, která o vytvoření dalších embryí dnes informovala.

Vajíčka, z nichž vznikla dvě nová embrya, vědci odebrali při dvou zákrocích loni v říjnu a letos v lednu od samice Fatu, která je dcerou Nájin. Embrya věci následně vytvořili v laboratoři Avantea v Itálii. Žádná ze samic v Ol Pejetě už ale není schopná mládě odnosit. Vědci chtějí embrya v dohledné době vložit do samic příbuzných nosorožců bílých jižních. Míní, že bude třeba vytvořit desítky embryí.

Procedury z října a ledna 2022 představovaly sedmý a osmý úspěšný odběr vajíček. Vědeckému týmu se dosud podařilo získat od Fatu a Nájin celkem 119 vajíček. První z dosud získaných embryí vědci vytvořili v roce 2019. Protože z vajíček od Nájin se dosud nepodařilo získat žádné embryo, rozhodli vědci loni o tom, že od Nájin již vajíčka odebírat nebudou.

Vajíčka vědci po odběru letecky převážejí do laboratoře Avantea v Cremoně v Itálii. V laboratoři je nechají dozrát, oplodní je a vytvoří z nich embrya, která následně zmrazí. Obě nejnovější embrya vědci vytvořili s použitím spermatu severního bílého nosorožce Angalifu. Ze 14 embryí je 11 od samice Fatu a samce Suniho a tři od Fatu a samce Angalifu. Samci Suni a Angalifu uhynuli před několika lety.

Cílem vědeckého týmu BioRescue je pravidelně opakovat odběr vajíček od Fatu a vytvářet nová embrya, dokud to bude možné a zodpovědné s ohledem na zdraví Fatu, uvedla zoo. Projekt je významně financován německým ministerstvem školství a výzkumu a dalšími dárci.

Kromě odebírání vajíček vědci řeší i možnost vytváření embryí pomocí umělých reprodukčních buněk z odebrané tkáně nosorožců. Například kožní buňky odebrané z Nájin by se mohly transformovat do kmenových buněk, které by pak mohly být přeprogramovány tak, aby se vyvinuly do umělých vajíček nebo spermií.

Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. V přírodě je druh považován za vyhynulý. Samec Angalifu uhynul před osmi lety v zoologické zahradě v San Diegu ve Spojených státech amerických.