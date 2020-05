Vědci v Hongkongu vidí naději na léčbu covid-19 ve směsi tří léků

Londýn - Pacienti s mírným průběhem nemoci covid-19 způsobené koronavirem se zřejmě uzdraví rychleji, pokud je jim poté, co se u nich objeví příznaky, podán koktejl tří léků. Vyplývá to ze studie hongkongských vědců, o které informoval lékařský list The Lancet.

Na studii pracovali výzkumníci z šesti nemocnic v Hongkongu a místní univerzity. Třemi testovanými přípravky jsou lopinavir-ritonavir, ribavirin a interferon beta-1b.

Protože vývoj vakcíny bude trvat měsíce, možná roky, vědci se nyní rychle snaží zjistit, zda lze k léčbě covidu-19 použít stávající léky. V USA i jinde je jedním ze slibných léků remdesivir.

Studie je předběžnou druhou fází testů. Jejím cílem bylo zjistit, zda léčba funguje, a nikoli určit, zda léčba je lepší než jiné možnosti. Zúčastnilo se jí 127 dospělých pacientů s covidem-19, z toho 86 jich dostalo koktejl tří léků a 41 tvořilo srovnávací skupinu.

Pacienti, kteří dostali léky do sedmi dnů od prvních symptomů, přestali virus vylučovat, což znamená, že byli zdraví a nebyli již infekční, dříve než pacienti ve srovnávací skupině. Podle všeho se jim také dříve začalo dařit lépe a v nemocnici strávili výrazně kratší dobu než srovnávací skupina.

Přípravek lopinavir-ritonavir se používá na léčbu HIV, ribavirin na žloutenku C a interferon beta-1b na léčbu roztroušené sklerózy, reguluje zánět a potlačuje růst virů. Někteří odborníci se již dříve vyjádřili, že interferon by mohl posílit schopnost těla bojovat s novým koronavirem.

Pacienti, kteří dostali koktejl všech tří léků, byli v průměru negativní za sedm dní, zatímco srovnávací skupina za 12 dní. Symptomy u léčených pacientů byly patrné čtyři dny, zatímco u druhé skupiny osm dní.