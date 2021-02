Vědci se neshodnou, zda upravit pravidla pro očkované a vyléčené

Praha - Vědci se v tom, zda protiepidemická opatření zmírnit pro očkované a lidi po prodělání covidu-19, neshodnou. Důvodem proti jsou nové mutace koronaviru nebo nedostupnost očkování pro všechny zájemce, sdělili někteří z nich ČTK. Podle opatření ministerstva zdravotnictví, které platí od 1. března, ale očkovaní nemusí po kontaktu s nakaženým do karantény. Dosud to platilo jen pro vylečené po 90 dní. Až bude dostupné očkování pro všechny, zavedení takzvaného "zeleného pasu" pro návštěvy restaurací nebo hromadných akcí podporují.

"Není to možné právě z důvodů nových variant cirkulujících mezi lidmi, ale také z důvodů efektivního řízení a kontroly dodržování nařízených opatření," uvedl ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer.

Podle něj by navíc bylo problematické prodělání covidu-19 kontrolovat a očkovat se zatím nemohou všichni. "Nebylo by vskutku ani fér vůči těm spoluobčanům, kteří z nějakého důvodu nemohou být očkováni," dodal. Potvrzení o očkování lidé dostávají, ověřit prodělání nemoci ale jednoduše není možné.

Ve velké části regionů je podle informací laboratoří nadpoloviční většina případů způsobena rychleji se šířící britskou mutací. Dnes ministerstvo zdravotnictví oficiálně potvrdilo, že se v prvním případu prokázala i jihoafrická mutace.

Britská mutace je podle odborníků nakažlivější a zřejmě i častěji vede ke smrti nakaženého. Lékaři z nemocnic hlásí, že s vážným průběhem léčí mnohem mladší pacienty než na podzim a také že častěji umírají. Menší účinnost mají proti mutacím také některé vakcíny a protilátky po jedné nemusí tak dobře působit na další.

V současné epidemické situaci není diskuse o těchto otázkách na místě podle viroložky Ruth Tachezy, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. "Až bude proočkováno tolik lidí jako v Izraeli a uvidíme pokles nakažených, hospitalizovaných a mrtvých, můžeme se zabývat dalšími otázkami," sdělila. Podle ní to do budoucna bude do jisté míry ovlivněno regulacemi jiných zemí nebo EU.

Naopak podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR by se očkování nebo prodělaná nákaza zohlednit měly. "Tito lidé sice nejsou stoprocentně bezpeční, ale určitě mnohem bezpečnější než ti ostatní," sdělil ČTK. Kontrolovat by se to podle něj mělo stanovením hladiny protilátek.

Podle dalších vědců z iniciativy Sníh je zásadní rozlišovat omezení vnitrostátní a mezinárodní, kde se dá pro cestování očekávat. "Vůči cestovatelům to státy zavedou, protože právo na volné cestování po Zemi není," uvedl vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva Masarykovy univerzity v Brně Filip Křepelka.

Podporu má i zavedení "zeleného pasu" pro očkované i v ČR. "Až bude očkování široce dostupné, pak považuji 'zelený pas' jako zkoušejí teď v Izraeli za morálně-politicky přijatelný, pokud ne vyloženě žádoucí jako pobídka," dodal Křepelka.

Podle evolučního biologa Jaroslava Flégra by měl být zaveden okamžitě. "Není to sice za současné situace fér, ale zachrání to mnoho životů. Hlavní výhodu dnes nevidím v tom, že to přesvědčí lidi, aby se nechali očkovat, protože ještě dlouho nebude čím, ale v tom, že to zmnohonásobí to tlak na státní orgány na urychlení vakcinace," uvedl. Zavedení "zeleného pasu" podporuje i epidemiolog Petr Smejkal.

Také podle přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity Pavla Ševčíka by měl být zaveden. "Doufám, že zohlednění těch, u nichž je očkování skutečně kontraindikováno ze zdravotních důvodů, bude možné," sdělil. Vyjádřil ale obavy nad tím, že se lidé budou snažit potvrzení o kontraindikaci získat i neprávem.

"Pokud bychom hovořili o omezení práv těch, kteří nechtějí být očkováni, pak si uvědomme, že to budou ti, kteří ignorováním opatření proti šíření závažné infekční nemoci omezuji práva ostatních, neboť se epidemie bude zbytečně protahovat," dodal.