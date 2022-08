Vědci objevili protein, který by mohl být ukazatelem cukrovky či rakoviny

Stockholm - Lékaři v krvi identifikovali protein, o němž se domnívají, že by mohl sloužit jako včasné varovné znamení pro pacienty, které ohrožuje riziko cukrovky a úmrtí na rakovinu. Lidé s nejvyššími hladinami takzvaného prostasinu mají dvakrát vyšší pravděpodobnost cukrovky a o 43 procent vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu. Vyplývá to ze studie, o které informoval list The Guardian.

Výzkumníci ze Švédska a Číny analyzovali dvě desetiletí zdravotních záznamů více než 4500 dospělých osob středního věku, kteří se účastnili studie ve švédském Malmö. Zjistili, že u osob s nejvyšší hladinou prostasinu byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít cukrovku, než u osob s nejnižší hladinou. Tito lidé měli také o 43 procent vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu.

Podle autorů studie by mohl být prostasin potenciálně novým " ukazatelem" pro diabetes, ale také pro určení rizika úmrtí na rakovinu, zejména u lidí, kteří mají vysokou hladinu cukru v krvi.

Prostasin hraje v těle několik rolí, například reguluje krevní tlak. Ačkoli je známo, že cukrovka druhého typu zvyšuje riziko vzniku některých druhů rakoviny, včetně nádorů slinivky břišní, jater, střev a dělohy, není zcela jasné proč.

Autoři studie v článku, který zveřejnil odborný časopis Diabetologia, popisují, že účastníci výzkumu, kteří měli vysokou hladinu prostasinu ale i cukru v krvi, měli výrazně vyšší riziko úmrtí na rakovinu. "Těmto osobám by měla být věnována zvláštní pozornost," uvedli vědci.

Není jasné, zda se vysoká hladina prostasinu podílí na vzniku onemocnění, nebo je pouze jeho biologickým ukazatelem a s rozvojem onemocnění se zvyšuje. Jednou z možností, kterou autoři naznačují, je, že hladina tohoto proteinu se zvyšuje ve snaze potlačit vysokou hladinu cukru v krvi, ale není schopna ji zastavit nebo zvrátit způsobené poškození.

"Vztah mezi cukrovkou a rakovinou je málo známý a tento protein by mohl poskytnout možnou souvislost mezi těmito dvěma stavy," uvedl hlavní autor studie Gunnar Engström z Lundské univerzity. "Nyní musíme prozkoumat, do jaké míry je prostasin v příčinné souvislosti s těmito onemocněními, nebo zda je cenným ukazatelem zvýšeného rizika nemoci," dodal Engström. Podle vědce by lékaři díky prostasinu mohli identifikovat jedince se zvýšeným rizikem cukrovky a rakoviny a nabídnout jim preventivní opatření.

Data, na kterých jsou zjištění založená, ale vědci získali pouze od lidí z jednoho města, a nemusí se proto vztahovat na širší populaci. Upozornili také na skutečnost, že hladinu prostasinu měřili ze zmražené krve odebrané pouze jednou. Ve studii také nebyli schopni rozlišovat mezi různými typy cukrovky.