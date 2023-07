Vědci: Nynější vedra v Evropě a USA by byla téměř nemožná bez klimatické změny

Paříž - Nynější vedra v Evropě a Spojených státech by byla téměř nemožná bez klimatické změny. Uvedli to dnes podle agentury AFP vědci z mezinárodního klimatologického a meteorologického sdružení World Weather Attribution (WWA).

Více než 50 stupňů v Údolí smrti v USA, historický rekord 45,3 stupně v Katalánsku, více než 43 stupňů po 24 dnů v americkém Phoenixu: Taková vedra v Evropě a USA by byla "téměř nemožná" bez klimatické změny, tvrdí WWA. Vědecké sdružení, které zkoumá souvislost mezi extrémním počasím a narušením klimatu, se rovněž domnívá, že klimatická změna učinila nejméně padesátkrát pravděpodobnější nynější vlnu veder v Číně.

Klimatická změna, kterou způsobily emise skleníkových plynů pocházející z lidské činnosti, "učinila vedra teplejšími, delšími a častějšími", tvrdí WWA. "Poslední vlny veder už nejsou výjimečnými událostmi" a ty, které nastanou, "budou ještě intenzivnější a ještě běžnější, pokud se emise rychle nesníží", varují experti.

Jakkoli přirozené jevy jako anticyklóny nebo El Niňo mohou přispět ke spuštění těchto veder, "oteplování planety spalováním fosilních paliv je hlavním důvodem, proč jsou tak vážná", dodává WWA.

Aby dospěli k těmto závěrům, opřeli se autoři studie - sedm vědců z Nizozemska, Británie a USA - o historické meteorologické údaje a klimatické modely umožňující porovnat dnešní klima s jeho globálním oteplením o 1,2 stupně s tím, co bylo předtím. Vědci se naposledy zabývali zejména obdobími, kdy bylo vedro "nejnebezpečnější", což bylo od 12. do 18. července v jižní Evropě, od 1. do 18. července na západě Spojených států, v Texasu a v severním Mexiku a od 5. do 18. července ve střední a východní Číně.

Vědci z WWA uvedli, že globální oteplování zhoršuje intenzitu teplot tak, že vlny veder jsou nyní v Evropě o 2,5 stupně Celsia teplejší, v Severní Americe o dva stupně a v Číně o jeden stupeň. "V minulosti by takové události byly odlišné. Ale v dnešním klimatu se mohou opakovat přibližně každých 15 let v Severní Americe, každých deset let v jižní Evropě a každých pět let v Číně," řekla k vlnám veder AFP Mariam Zachariahová z londýnské univerzity Imperial College, která se na studii podílela.

Tyto vlny veder budou ještě častější a budou se objevovat každé dva roky až pět let, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. To by mohlo nastat přibližně za 30 let, pokud všechny signatářské země klimatické pařížské dohody plně nedodrží své současné závazky k rychlému snížení emisí, upozornila vědkyně.