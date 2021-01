Vědci našli fosílii patrně největšího tvora, který kdy žil

Buenos Aires - Paleontologové v Argentině odkryli pozůstatky gigantického dinosaura. Z několika objevených kostí soudí, že se mohlo jednat o největšího tvora, který kdy na naší planetě žil, píše stanice CNN. Ocasní obratle, části pánve a další kosti gigantického ještěra, který před 98 miliony lety brázdil dnešní provincii Neuquén v argentinské části Patagonie, našli odborníci v geologické formaci známé jako souvrství Candelerosna, která je na fosílie bohatá.

Dinosaurus patřil mezi sauropody, velké býložravé dinosaury s dlouhými krky a ocasy, kteří chodili po čtyřech. Nově objevený jedinec mohl být větší než jeho příbuzný Patagotitan - příslušníci tohoto rodu žili před 100 až 95 milionů lety a dosahovali výšky až 37,2 metru, uvádí vědci v odborném časopise Cretaceous Research.

"Je to obrovský dinosaurus, ale očekáváme, že najdeme ještě další části kostry při dalších expedicích, abychom mohli s jistotou říci, jak velký doopravdy byl," uvedl Alejandro Otero, paleontolog z přírodovědného muzea v argentinském La Platu.

Fosílie podobných obřích sauropodů našli odborníci na všech kontinentech kromě Antarktidy. Ty největší z nich - včetně pozůstatků dinosaurů vážících více než 40 tun - však byly objeveny právě v Patagonii.

Dokud vědci neprovedou analýzu dinosauří stehenní či pažní kosti, nelze s jistotou určit, kolik pradávný ještěr vážil. Dosud nalezené fosílie však naznačují, že by částečně odkrytý jedinec "mohl být považován za jednoho z největších". Není zatím jasné ani to, ke kterému druhu objevený dinosaurus patřil - vědci však nepředpokládají, že by se jednalo o nový druh.