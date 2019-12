Večerníček je podle ČT stále nejsledovanějším dětským pořadem

Praha - Večerníček zůstává nejsledovanějším dětským pořadem vlastní výroby v Česku ve skupině diváků od čtyř do 12 let. Letos jej sledovala více než třetina všech dětských diváků, kteří byli v danou dobu u televize. ČTK o tom informovala mluvčí České televize (ČT) Karolína Blinková.

V prosinci nasadila ČT do vysílání nové epizody z příhod Pata a Mata a Žížaláků. Příští rok se představí například první řada seriálu Pohádky z mechu a kapradí, a to v kolorované verzi. "K pětapadesátému výročí večerníčku chystáme do vysílání i další kultovní pohádkové příběhy, třeba O loupežníku Rumcajsovi, O skřítku Racochejlovi nebo Káťa a Škubánek," uvedla Blinková.

Večerníček se na obrazovce někdejší Československé televize poprvé objevil v neděli 2. ledna 1965. Na dobrou noc se tehdy dětem vysílala pohádka Kluk a kometa, kterou lze považovat za první večerníčkovský příběh. Na typickou znělku s klanícím se chlapečkem si ale diváci počkali do srpna téhož roku, kdy jim Večerníček poprvé popřál dobrý večer před pohádkou O televizním strašidýlku.

Podle dat ČT se za posledních bezmála 11 let staly nejsledovanějším večerníčkem Krkonošské pohádky, které vidělo 158.000 dětí ve věku od čtyř do 12 let. Na předních příčkách sledovanosti se objevila také novější tvorba v podobě pohádek Žížaláci nebo Berta a Ufo. Oblibě se těšily i Pohádky o mašinkách, Inspektor Fousek na stopě, O Kanafáskovi, Maxipes Fík, Rákosníček a hvězdy, O skřítku Racochejlovi a příběhy Boba a Bobka.

Nyní podle Blinkové vzniká v ČT osm nových titulů. Ve výrobě je například večerníček s výtvarným rukopisem Josefa Lady O Honzovi, který se vydal do světa s beránkem Čertem. Dále se chystá pokračování seriálu Chaloupka na vršku, večerníčkovská verze slavných pohádek Josefa Čapka O pejskovi a kočičce či pokračování Nejmenšího slona na světě výtvarníka a režiséra Libora Pixy.

Večerníček televize prodala do více než 20 zemí světa - například do Švédska, Švýcarska, Maďarska, Malajsie, Finska nebo Ruska. Předchůdcem večerníčků byl pořad Stříbrné zrcátko, který se vysílal od roku 1963.