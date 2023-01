Večerní slalom ve Schladmingu vyhrál olympijský vítěz Noël

Schladming (Rakousko) - Večerní slalom Světového poháru ve Schladmingu vyhrál olympijský vítěz Clément Noël. Francouzský lyžař se posunul do čela celkového pořadí ze sedmého místa po úvodním kole a připsal si první vítězství od loňského triumfu pod pěti kruhy v Jen-čchingu.

Pětadvacetiletý Noël zvítězil před bouřlivou kulisou 40.000 diváků o sedm setin sekundy před Švýcarem Ramonem Zenhäusernem. Třetí byl s odstupem 38 setin Nor Lucas Braathen a zvýšil vedení v hodnocení disciplíny před krajanem Henrikem Kristoffersenem, jenž po pokaženém druhém kole skončil až jedenáctý.

Noël si v prestižním slalomu na sjezdovce Planai připsal nejlepší výsledek v dosud nevydařené sezoně, v níž dokončil jen tři ze šesti slalomů a byl nejvýše jednou třetí. Ve Světovém poháru vybojoval jubilejní desáté vítězství a první od prosince 2021.

"Tahle sezona byla pro mě zatím trochu složitá a tohle je neuvěřitelné. Jsem přešťastný a mám sen o mistrovství světa ve Francii," radoval se Noël s připomínkou únorového šampionátu na domácích svazích v Courchevelu a Méribelu. "Schladming, to je velký závod a speciálně tady je to skvělý pocit vyhrát. Byl to perfektní den, perfektní závod a neuvěřitelná atmosféra," dodal.

Kristoffersenovi nevyšel útok na rekordní pátou výhru ve Schladmingu, kterou by se v historických tabulkách odpoutal od dalšího čtyřnásobného vítěze, domácího Benjamina Raicha. Nejlepší slalomář minulé sezony a druhý muž průběžného pořadí po první jízdě vedl, ale v druhém kole příliš riskoval, chyboval a vypadl i z první desítky.

Jen krátké trvání měla snaha Linuse Strassera o obhajobu loňského prvenství. Německý lyžař vypadl v prvním kole už po necelých třech sekundách na druhé brance.

Ve středu se ve Schladmingu pojede večerní obří slalom jako náhrada za zrušený víkendový závod v Garmisch-Partenkirchenu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Schladmingu

Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:48,97 (54,96+54,01), 2. Zenhäusern (Švýc.) -0,07 (54,85+54,19), 3. Braathen (Nor.) -0,38 (54,76+54,59), 4. Feller (Rak.) -0,45 (54,40+55,02), 5. Meillard (Švýc.) -0,60 (54,49+55,08), 6. McGrath (Nor.) -0,95 (55,92+54,00).

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 10 závodů): 1. Braathen 430, 2. Kristoffersen (Nor.) 389, 3. Yule (Švýc.) 334, 4. Meillard 307, 5. Feller 291, 6. Strasser (Něm.) 240.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1186, 2. Kilde (Nor.) 961, 3. Kristoffersen 734, 4. Kriechmayr (Rak.) 677, 5. Braathen 645, 6. Meillard 592.