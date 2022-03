Večer se v Kyjevě ozývaly další exploze

Kyjev - Ruské síly podnikly letecký útok na Vyšneve jen dva kilometry od Kyjeva, informoval zpravodajský portál Kyiv Independent s odvoláním na informace ukrajinské Státní služby pro speciální komunikaci. Pod útokem jsou také přímo některé části Kyjeva, například historická čtvrť Kurenivka, a oblast poblíž mezinárodního letiště Kyjev-Žuljany, doplnil portál prostřednictvím svého účtu na twitteru.

Podle deníku The New York Times (NYT) hlavním ukrajinským městem otřásly výbuchy v úterý zhruba ve 22:40 místního času (21:40 SEČ). Zatím podle něj není jasné, co bylo jejich cílem.

Také stanice CNN napsala, že v blízkosti Kyjeva se ozvalo několik výbuchů. Ruská armáda v úterý dopředu avizovala svůj záměr podniknout během noci na dnešek útoky na kyjevské centrum informačních a psychologických operací a na objekty tajné služby SBU.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE