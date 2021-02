Večer se opět sejdou vládní a opoziční strany k debatě o covidu

Praha - Vládní a opoziční strany by dnes večer měly opět jednat o opatřeních proti koronavirové epidemii a pandemickém zákonu. Po úterní schůzce měla opozice poslat své připomínky k předloze, kterou v pondělí kabinet schválil, vypořádat by je neprodleně mělo ministerstvo zdravotnictví. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) je cílem, aby Sněmovna zákon projednala ve čtvrtek na mimořádné schůzi ke státnímu rozpočtu a kompenzačnímu bonusu. Lídři stran by mohli debatovat též o harmonogramu otevírání škol a obchodů.

Návrh zákona, jak ho připravilo ministerstvo zdravotnictví, se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda už loni v květnu. Koalice Pirátů a STAN v pondělí uvedla, že v předpisu postrádá například parlamentní kontrolu a úpravu otázky kompenzací. Požadavky na změny avizovala také koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Ministerstvu zdravotnictví dává návrh pravomoci vydávat opatření například pro hromadnou dopravu, obchod, kadeřnictví a další služby nebo hromadné akce. Upravuje také povolávání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu. Neumožňuje omezení volného pohybu. Má umožnit, aby k nejdůležitějším opatřením proti covidu-19 nebyl nutný nouzový stav.

Politici by mohli též probrat návrhy jednotlivých stran na úpravu protikoronavirových opatření. Například podle koalice Spolu by se s negativním testem měla pro zákazníky otevřít například kadeřnictví, přičemž pracovníci by se testovali dvakrát týdně. Koalice žádá i bezpečné otevření obchodů, muzeí, galerií a knihoven pro návštěvníky s respirátory FFP2 či zrychlení očkování.