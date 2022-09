Ve Znojmě vznikne nová koalice, starostkou bude Ivana Solařová (ANO)

Znojmo - Ve Znojmě podepsaly memorandum o spolupráci subjekty ANO, SPD a nezávislé osobnosti a Znojmáci, podepíší koaliční smlouvu. V zastupitelstvu budou mít 17 hlasů z 31. Starostkou bude Ivana Solařová (ANO), nahradí starostu Jakuba Malačku (zvolen za ČSSD, nyní lídr hnutí Naše Znojmo). Místostarostkami se stanou Petra Svedíková (SPD) a Bohumila Beranová (Znojmáci). Jednání byla velmi složitá, řekla ČTK Solařová.

"Hned od vyhlášení volebních výsledků jsme zahájili jednání, výsledkem je memorandum o spolupráci. Není to koaliční smlouva, je to vůle o tom, že budeme spolupracovat a řešit programové shody. Není to jednoduché, řešili jsme i možnosti sestavení jiné koalice, ale nebylo to úplně tak, jak bychom si to představovali," řekla Solařová.

Uvedla, že spolu s SPD a Znojmáky bude mít ANO jednání ještě ve čtvrtek a v pátek a že předpokládá, že do konce týdne by koaliční smlouva měla být podepsána. Jednat budou o programu, panuje ale podle ní shoda na tom, že oba koaliční subjekty podpoří Solařovou na postu starostky a místostarostkami se stanou lídryně ostatních dvou subjektů.

Nedávná historie vztahů mezi politickými subjekty ve Znojmě je poměrně složitá. Hnutí ANO před čtyřmi lety vytvořilo koalici s tehdy vítěznou ČSSD. Součástí koalice byla i ODS. Na přelomu let 2020 a 2021 se ovšem situace změnila. Po senátní kampani byl donucen odstoupit starosta Jan Grois (ČSSD), jehož nahradil stranický kolega Jakub Malačka. A místo ANO se staly členy koalice KDU-ČSL a Pro Znojmo.

Dosavadní členové koalice hovořili ve vztahu k ANO o vzájemné nedůvěře. Během dalších měsíců Malačka s Groisem včetně dalších stranických kolegů ČSSD opustili. Malačka letos vytvořil nové hnutí Naše Znojmo a do zastupitelstva se s ním dostal i někdejší starosta Grois. Tři subjekty, které tvořily dosavadní koalici, pro letošních komunálních volbách utvořily blok, v němž by chtěly společně pokračovat. Jde o Naše Znojmo, ODS s lidovci, kteří kandidovali jako Spolu, a Pro Znojmo. Dohromady mají ale jen 14 zastupitelů.

Komunální volby ve Znojmě vyhrálo hnutí ANO, získalo 11 mandátů, druhé skončilo Naše Znojmo se sedmi mandáty. Třetí SPD bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtí ODS + KDU-ČSL Spolu mají čtyři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Pro Znojmo. Šestí jsou Znojmáci se dvěma mandáty.

Ve Znojmě v roce 2018 vyhrála ve volbách ČSSD, která získala devět mandátů z 31. Sedm mělo tehdy druhé ANO, pět uskupení Pro Znojmo, tři ODS, po dvou KDU-ČSL, SPD a KSČM a jednoho zastupitele měli Piráti.