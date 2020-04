Ve zlínské zoo se vylíhlo osm mláďat želvy pralesní

Zlín - Ve zlínské zoologické zahradě se vylíhlo osm mláďat želvy pralesní. Jejich odchovy jsou napříč evropskými zahradami poměrně ojedinělé, za uplynulých 12 měsíců se tak ve 40 institucích odchovalo pouze 21 mláďat, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

"V kolekci zlínské zoo se tyto páté nejmohutnější želvy na světě poprvé objevily v roce 2001, na první mládě však zoo čekala dlouhých 11 let. Chovatelský úspěch se podařilo zopakovat i v následujících letech, celkový počet odchovaných mláďat již dosáhl 31 jedinců," uvedla Bujáčková.

Želvy vejce dobře ukrývají a zahrabávají na různých místech expozice v tropické hale Yucatan. "Pro zajištění optimálních podmínek pro líhnutí vejce raději z expozice odebereme a umístíme do líhně. Nastávající matka se obvykle několik dní před snůškou 'prozradí'. Zadníma nohama vyhrabává do půdy důlek, do kterého pak vejce snáší," uvedl hlavní zoolog Kamil Čihák.

Chovatelé také často prozkoumávají oblíbená místa, jestli tam některá samice vejce nenakladla. Někdy je pozorují přímo při kladení. "Po vylíhnutí mláďata umístíme do terária, které vyhříváme na 30 stupňů, zajistíme také dostatečnou vlhkost. Do expozice k dospělým jedincům je dát nemůžeme. Malé želvičky váží 40 gramů, zatímco dospělé želvy mají okolo třinácti kilogramů," uvedl Čihák. Malé želvy pět až sedm dnů po vylíhnutí nepřijímaly potravu, dostatek živin jim zajistil vstřebaný vaječný žloutek. "Nyní dostávají hlavně listy pampelišky nebo najemno nakrájenou mrkev. V inkubátoru je navíc dalších deset vajec. Je tedy velmi pravděpodobné, že v budoucnu přibydou další mláďata," uvedla Bujáčková.

Zahrada má pět dospělých želv pralesních, chová však také další druhy suchozemských želv, a to želvy mohutné, podlouhlé, pardálí a ostruhaté.

Želvy pralesní obývají bažinaté oblasti jihoamerického pralesa. Patří k největším želvám na světě, dospělý jedinec váží kolem 15 kilogramů, samec dorůstá průměrně 40 centimetrů, samice 60 až 75 centimetrů. Dožívají se až 50 let.