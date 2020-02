Ve zlínské zoo se narodilo mládě mravenečníka velkého

Zlín - Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo mládě mravenečníka velkého. Sameček přišel na svět na začátku ledna a je třetím mládětem mravenečníka v historii zahrady, která tato zvířata chová od roku 2004. Odchovy mravenečníků nejsou příliš časté, je složité je spojovat, ve volné přírodě žijí samotářsky, obě pohlaví se potkávají jen v období rozmnožování, řekl ČTK zoolog Kamil Čihák. V Evropě chová mravenečníky 76 institucí, za posledních 12 měsíců se narodilo 16 mláďat.

"Spojování mravenečníků není úplně jednoduché. Když se podíváte na jejich výbavu, na drápy, které mají, je to poměrně dost nebezpečné a náročné. Pokud by si navzájem nesedli, útočili by na sebe a snažili se jeden druhého vyhnat. I pro ošetřovatele je to zvíře, na které si musí dávat pozor," uvedl Čihák.

Mravenečníci se ve volné přírodě živí mravenci a termity, mají velkou sílu v předních nohách a velké drápy, díky kterým se dostávají do pevných termitišť.

Mládě narozené 4. ledna je prvním potomkem čtyřleté samice, která přišla do zlínské zoo v roce 2017 z francouzské zahrady. Otcem je jedenáctiletý samec, který je ve zlínské zoo od roku 2011.

Mládě nyní váží přes tři kilogramy, je přichycené na hřbetu matky. "Mládě prospívá, přibývá na váze, jsme spokojení i s péči matky, vypadá to bez problémů," uvedla ošetřovatelka Sára Palová. Mládě je plně kojeno, postupně začne slézat z matčina hřbetu a prozkoumávat okolí, poté se začne krmit instantní kaší, kterou dospělí mravenečníci v zahradě dostávají. Zcela se osamostatní asi ve dvou letech.

Mravenečníci tráví zimu v chovatelském zázemí expozice. Do venkovního výběhu půjde samice s mládětem zřejmě na jaře při vyšších teplotách.