Ve zlínské zoo jsou gauři indičtí, největší tuři na světě

Návštěvníci zlínské zoologické zahrady mohou nově vidět gaury indické (na snímku ze 7. května 2020), nejmohutnější tury na světě. Do zoo dorazili již loni v září, nyní jsou dva samci a dvě samice ve věku rok až rok a půl k vidění v upraveném výběhu v asijské oblasti zahrady, který dříve obývali velbloudi. Zahrada získala mladá zvířata přímo z Indie, poprvé po téměř 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Návštěvníci zlínské zoologické zahrady mohou vidět gaury indické, nejmohutnější tury na světě. Zahrada je získala již loni v září z indické zoo, poprvé po téměř 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny. Nyní jsou dva samci a dvě samice ve věku rok až rok a půl k vidění v upraveném výběhu v asijské oblasti zahrady, který dříve obývali velbloudi. Novinářům to dnes řekl ředitel zahrady Roman Horský.

Zlínská zahrada spolupracuje s indickou Zoo Mysore asi deset let, před několika lety odtud přibyli do Zlína například medvědi pyskatí. Na získání gaurů se pracovalo několik let. Jejich přeprava se loni uskutečnila několika leteckými transporty, trvala 40 hodin. Zvířata poté musela být v karanténě, zvykala si také na středoevropské podnebí.

"V jižní Indii je teplo, ani v noci teploty neklesají pod 20 stupňů. Museli jsme započít s aklimatizací, byli ve vnitřní ubikaci, musela se dělat řada veterinárních testů. Pomalu jsme je zvykali na středoevropské počasí," uvedl Horský. Ani nyní ještě gauři netráví celý den ve venkovní expozici, budou tam však postupně delší a delší dobu.

Zvířata jsou zatím mladá, dospělosti dosáhnou v pěti či šesti letech. Dospělí býci váží podle Horského až tunu, v kohoutku dosahují výše dvou metrů a mají velké rohy. "Je to monumentální zvíře," uvedl ředitel. Zajímavostí jsou kontrastní světlé nohy, zatímco srst těla je tmavá.

Gaury chová včetně zlínské zahrady 11 evropských zoo, populace čítá 38 jedinců. Získání čtyř mladých a nepříbuzných zvířat přímo z Indie je pro chovný program klíčové. "Dostali jsme do Evropy výjimečnou krev, chov gaurů už v Evropě upadal," uvedl ředitel.