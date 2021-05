Ve Zlíně z recese otevřelo lyžařské středisko

Zlín - Ve Zlíně dnes odpoledne otevřelo lyžařské středisko. Recesistickou akcí provozovatelé areálu na dálku symbolicky poděkovali vládě, která ode dneška v souvislosti s rozvolněním opatření proti šíření koronaviru znovu povolila spuštění vleků. Poslední zbytky sněhu přitom ve středisku odtály už před několika týdny. Odpolední teploty ve Zlíně dnes dokonce atakovaly tropickou třicítku.

"Je to nesmysl otevírat v květnu skiareály. Čekáme, že třeba na Vánoce otevřou i bazény. Takže je to takové symbolické otevření skiareálu dneska. Lidi si můžou připomenout lyžování, které bohužel tady skrz omezení bylo omezené," řekl dnes ČTK ředitel areálu Robin Elšík.

Otevřeno bylo výdejové okénko, ve kterém si lidé mohli koupit čaj, kávu nebo svařené víno. V nabídce ale nechybělo ani čepované pivo nebo uzeniny z grilu. Původně plánovali provozovatelé spustit na hodinu i vlek typu poma, nakonec k tomu však z technických důvodů nepřistoupili. "Necháme ho schovaný na zimu, ať se nestane nějaká porucha, protože jsme to dlouho neměli puštěné. Musí se pak na to technici podívat, aby to bylo v pořádku," uvedl Elšík.

Stejně jako v zimě se dnes v areálu rozjely alespoň pásové dopravníky. "Využívaly je zejména děti, které se učily lyžovat. Viděli jsme tady i dospělé. Děkujeme alespoň za dopravníky, že tady mohly být," doplnil Elšík.

Provozovatelé k účasti na dnešní akci vyzvali také veřejnost. Příznivce lyžování přes sociální síť poprosili, aby si s sebou vzali jakékoliv zimní sportovní vybavení. A skutečně dorazilo několik lidí s lyžemi a hůlkami nebo kulichy. Téměř v kompletní lyžařské výbavě přišla Zdeňka Černá. "My jsme skupina, jmenujeme se Monoski Zlín a lyžujeme s dětmi s postižením. No a letošní sezona se nám pravda moc nevyvedla. Tak jsme si říkali, že dnešní symbolické spuštění vleků nemůžeme zmeškat," řekla novinářům Černá.

Návštěvu střediska si užila. "Pro mě to byl úžasný zážitek, protože to bylo letos opravdu poprvé, co jsem stála na lyžích. Poprvé v životě jsem jela do kopce na dětském pásu a musím říct, že to byl zážitek taky. Bylo to nové, což když je vám 55, tak už se těžko najdou věci, které děláte v životě poprvé," uvedla Černá.

Umělý lyžařský svah vznikl nad Zlínem v 70. letech minulého století. V posledních letech však areál provázely majetkoprávní spory, kvůli nimž chátral a lidé ho nemohli využívat. Loni svah koupila společnost Synot a v uplynulé zimní sezoně se na něm znovu v omezeném režimu lyžovalo.

Tuzemské lyžařské areály přišly kvůli koronavirovým opatřením o celou zimní sezonu. Vleky mohly mít v provozu pouze na týden ve druhé polovině loňského prosince, většina z nich vůbec neotevřela. Vlek pro lyžaře dnes z recese spustili i na Červenohorském sedle na Šumpersku. Vzhledem ke zhruba 30 centimetrům sněhu na modré sjezdovce se tam však na rozdíl od Zlína skutečně lyžovalo.