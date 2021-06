Ve Zbožíčku na Nymbursku se otevřel nový zvířecí a rodinný Park Joo

Zbožíčko (Nymbursko) - Ve Zbožíčku na Nymbursku se otevřel návštěvníkům nový zvířecí a rodinný Park Joo. Areál, který vznikl v zimovišti cirkusu Jo-Joo, nabízí komentované prohlídky zvířat i atrakce pro děti. Na programu dnes byly ukázky cirkusových vystoupení, třeba žonglování nebo agility psů. Otevření parku si nenechaly ujít desítky lidí, většinou šlo o rodiny s malými dětmi. Nejmenší návštěvníci se mohli svézt na poníkovi nebo se zapojit do krmení zvířat. Zájem byl také o houpačky a skákací hrad.

Podle manažerky Lenky Gregorové je to cesta, jak za současných podmínek zpřístupnit cirkus návštěvníkům. "Rádi bychom s cirkusem dál jezdili, ale je to především reakce na pandemickou situaci. Nevěděli jsme, jestli budeme moci vyjet a jaké budou povolené počty návštěvníků v šapito. Také jsme nevěděli, zda lidé vůbec budou chtít přijít na představení a být ve stísněném prostoru," řekla Gregorová ČTK.

Poukázala na to, že každý výjezd je pro cirkus velmi nákladný. "Není to jen o tom zabalit a vyjet. Máme trochu obavu, že vynaložíme obrovské náklady a úsilí, a pokud by se situace zhoršila a museli bychom provoz ukončit, tak by to pro nás bylo bohužel po loňské přerušované sezoně naprosto finančně neúnosné, možná i likvidační," dodala Gregorová.

Na otevření cirkusu Jo-Joo se podle ní fanoušci stále ptali, vystupování podle Gregorové navíc chybí nejen cirkusovým umělcům, ale i zvířatům. Dalším důvodem pro zprovoznění parku je i legislativa, která do budoucna zakáže drezury lidoopů, šelem a dalších druhů volně žijících zvířat v cirkusech a podobných zařízeních.

Výběhy ve zvířecím a rodinném parku jsou opatřené informačními cedulemi, návštěvníci si mohou prohlédnout více než dvě desítky různých zvířat. Velkou pozornost přitahují hlavně tygři ussurijští a americké pumy, v areálu jsou kromě nich například lamy, krokodýl, had nebo opice.