Ve východních Krkonoších spadla lavina, jeden mrtvý

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Ve východních Krkonoších dnes v lavině zahynul sedmnáctiletý skialpinista, druhý pětačtyřicetiletý přežil. Lavina, kterou strhli, sjela od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole. ČTK to dnes řekli zástupci krkonošské horské služby. Podle České televize byli oba muži z Trutnovska. V Krkonoších platí v lavinových katastrech druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice.

Na místě zasahovaly také dva vrtulníky, jeden z Hradce Králové a druhý z Liberce. Zraněného a podchlazeného skialpinistu přepravil jeden z nich do traumacentra liberecké nemocnice. Přeživší muž utrpěl pohmožděniny, otřes mozku a zlomeniny.

"Jeden muž utrpěl středně těžké zranění, ale byl při vědomí. Druhého horská služba našla, ale bez známek života. Zranění nebyla slučitelná se životem," řekl ČTK ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.

Podle náčelníka Horské služby Krkonoše Pavla Jirsy pomoc přivolal starší z mužů, který nebyl masou sněhu zcela zasypán. Podařilo se mu kontaktovat linku 155 hradeckého kraje. "Ti pak ihned kontaktovali nás a my jsme do velmi obtížného terénu vyslali naše záchranáře z Pece pod Sněžkou. Vzhledem k situaci jsme pak do akce vyslali i další kolegy z jiných krkonošských stanic," uvedl Jirsa.

Druhého muže začala horská služba hledat pomocí lavinových vyhledávačů. Mladšího skialpinistu našli záchranáři pod sněhem asi po pěti minutách pátrání. "Vrtulník mezitím vysadil lékaře a ten ihned začal s pokusem obnovit chlapci životní funkce. Bohužel po nějaké době byl nucen konstatovat smrt," uvedl Jirsa.

Skialpinisté strhli lavinu dlouhou 400 až 500 metrů, která měla v místě odtrhu délku přibližně 60 metrů a výšku od půl metru do 1,5 metru.

Zásah záchranářů byl velmi náročný. "Když je lavinová nehoda, posádka je vystavena sekundárnímu pádu laviny. Všichni, kteří pátrají v laviništi, si musejí počínat maximálně obezřetně," řekl ČTK mluvčí královéhradecké krajské záchranky Ivo Novák.

Na hřebenech Krkonoš je 80 až 130 centimetrů sněhu, více ho je na některých závětrných svazích, žlabech a v odtrhových zónách. Sněhové profily v lavinových lokalitách dnes ráno vykazovaly slabou až střední stabilitu. "Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi," uvedli ráno zástupci krkonošské horské služby. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá.

Lavinové nebezpečí bylo v Krkonoších v této zimní sezoně poprvé vyhlášeno 4. ledna, od kdy platil první stupeň. Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.

Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista. Před ním lavina v Krkonoších zabila na konci prosince 2008 šestatřicetiletou skialpinistku, kterou sníh zasypal v takzvané Červinkově muldě.