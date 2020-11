Ve vybraných obchodech dnes začíná Potravinová sbírka

Praha - Od dnešních 08:00 mohou lidé ve vybraných prodejnách obchodních řetězců po celé zemi zakoupit trvanlivé potraviny a drogistické zboží a darovat je potřebným při Potravinové sbírce. Pomoc je určená zvláště samoživitelům, znevýhodněným seniorům a dalším ve finanční nouzi. Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové lidí v nouzi přibylo. Kvůli pandemii koronaviru bude sbírka s omezeními.

Letos se do sbírky zapojily stovky kamenných obchodů řetězců Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Penny, Kaufland, Lidl, Rossmann a Tesco, v nichž mohou lidé zakoupené zboží darovat dnes od 08:00 do 18:00. V prodejnách Makro však bude možné do sbírky přispět i v neděli od 8:00 do 20:00. Potraviny a drogerii lze darovat i prostřednictvím on-line nákupu na e-shopech Rohlik.cz a iTesco, a to do 1. prosince.

Nejvíce potřebné jsou podle informací na webu zvláště konzervy, dětské výživy, trvanlivé mléko nebo rýže a luštěniny. V on-line sbírce může veřejnost věnovat balíček s vybranými potravinami. Na Rohlik.cz jsou v nabídce balíčky za 150, 300 nebo 500 korun, na e-shopu firmy Tesco zaplatí lidé za tzv. základní balíček pomoci 100 korun, tzv. velký balíček pomoci vyjde na 300 korun stejně jako balíčky, jejichž obsah je uzpůsobený na míru samoživitelům nebo znevýhodněným seniorům.

Předávání nákupů bude podle ředitelky České federace potravinových bank bezkontaktní, aby se zamezilo šíření covidu-19. Dárci nechají zakoupené zboží na vyhrazeném místě a o zbytek se postarají dobrovolníci v zelených zástěrách s vyobrazeným logem sbírky. Ti budou v každé prodejně z důvodu nařízení hygieniků nanejvýš dva. Dobrovolníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a sběrná místa se budou dezinfikovat.

Pomoc potravinových bank v současnosti poptává více lidí než v minulosti, sdělila Láchová. Mezi novými žadateli jsou zvláště ti, kteří přišli kvůli koronaviru o práci nebo mají minimální příjmy. Banky letos dostanou zhruba 95 milionů korun, z toho 20 milionů jim bude zasláno na základě pátečního rozhodnutí vlády. Za peníze z rozpočtové rezervy banky nakoupí jídlo pro chudé lidi.

Potravinovou sbírku organizuje Česká federace potravinových bank a potravinové banky ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti a neziskovými organizacemi Charita ČR, Armáda spásy, Naděje a Slezská diakonie. Sbírka se od roku 2019 pořádá po celé republice dvakrát ročně, letos na jaře se však kvůli první vlně pandemie covid-19 nekonala.