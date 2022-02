Ve všech krajích vzniknou asistenční centra na pomoc příchozím Ukrajincům

Praha - Ve všech krajích vzniknou asistenční centra na pomoc Ukrajincům přicházejícím do České republiky. Budou řešit ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Po jednání Ústředního krizového štábu to oznámil ministr vnitra a předseda štábu Vít Rakušan (STAN). Zřízeno bylo též Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, v němž budou trvale zástupci hasičů, policie nebo správy ubytovacích zařízení. Jeho základem bude právě komunikace s lokálními samosprávami.

"Základem Národního asistenčního centra pomoci Ukrajině je komunikace s lokálními samosprávami, s krajskou úrovní. Jsme dohodnuti s hejtmany, že vzniknou krajská asistenční centra pomoci Ukrajině ve všech krajích. Měla by řešit nejdůležitější témata - ubytování, logistiku, humanitární pomoc, dopravu," řekl Rakušan.

V krajích budou zřízeny "vstupní brány" pro lidi přicházející z Ukrajiny do Česka. Zatím existuje ve Vyšních Lhotách v Moravskoslezském kraji. Podle Rakušana je představa taková, že osoba, která do ČR dorazí, projde několika stanovišti k registraci v ČR, zdravotnickému a bezpečnostnímu screeningu.

"Pokud člověk projde tímto hotspotem, má všechnu nutnou vstupní administrativu za sebou a už tam na něj bude čekat doprava na ubytování, pokud ho nemá sám vyřízené po individuální linii," uvedl vicepremiér. Například v Českých Budějovicích vznikne stanoviště na letišti, v Brně na výstavišti.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) podle Rakušana poskytne své skladovací prostory pro humanitární pomoc. Co se týče logistiky spojené s touto zejména materiální pomocí, na polsko-ukrajinské straně jsou dva přechody, kudy se přepravuje. Od půlnoci z dneška na úterý pak bude otevřen v tomto ohledu další přechod na Slovensku ve Vyšném Nemeckém, sdělil generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

Zatím nebylo ani zdaleka zaplněných 5000 míst centrálně určených pro ubytování příchozích lidí, uvedl Rakušan. Využily je dosud stovky osob. Zatím bylo po ruské agresi na Ukrajině vydáno 2000 humanitárních víz, do Česka už ale podle vicepremiéra určitě přišlo o tisíce lidí více.

Rakušan připomněl, že příchozí uprchlíci se nyní musejí do tří dnů od příjezdu registrovat na cizinecké policii. Doufá, že situaci s registracemi urychlí právě hotspoty. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza. Zatím jde o vízum národní s platností na rok. Ve čtvrtek by ale ministři vnitra zemí EU měli v Bruselu aktivovat směrnici o dočasné ochraně, jež by pak měla celoevropskou platnost.

V řádu hodin by mělo po domluvě s mobilními operátory začít fungovat to, že každému, kdo přijde s ukrajinskou SIM kartou do Česka a přihlásí se do některé ze sítí, automaticky přijde SMS zpráva se základními kontakty a informacemi.

V příštích několika dnech by měl být zprovozněn nový web www.nasiukrajinci.cz. Ti, kdo budou mít zájem o poskytnutí humanitární pomoci, budou skrze něj přesměrováni na patřičné platformy. Nabídne také informace Ukrajincům v ČR.

Ministerstvo vnitra již dříve připravilo čtyřstupňový plán pomoci uprchlíkům z Ukrajiny podle intenzity pomoci a počtu příchozích. Minulý týden vláda spustila druhý ze čtyř stupňů. Počítá tak v tuto chvíli se zajištěním 5000 lidí. Na tuto podporu a zabezpečení by podle odhadů mohlo být potřeba 1,5 miliardy korun.