Ve Vratislavicích v Liberci hořel pivovar, zranili se dva hasiči

Vratislavice nad Nisou (Liberecko) - Škody za miliony korun způsobil dnešní požár Pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou na okraji Liberce. Hasiči ho likvidovali přes šest hodin a dva z nich při něm utrpěli lehké zranění. Hořelo v historické budově sladovny. Příčinou byla zřejmě závada na elektroinstalaci, řekl ČTK ředitel pivovaru Petr Hostaš. Podle mluvčí hasičů Lucie Hložkové se příčina a výše škod zjišťuje.

Vratislavický pivovar je jedním z mála českých pivovarů, který si sám vyrábí slad. Hořet začalo před 04:00 v budově sladovny postavené na konci 19. století. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Hasiči zasahovali uvnitř budovy i zvenčí, zasažená byla střecha a třetí a čtvrté patro. "Kvůli odvětrání prostor objektu a vysoké teplotě pod střechou musely jednotky rozebrat střešní konstrukci, aby dohasily ohniska požáru," řekla Hložková. Oheň se podařilo lokalizovat před 6:00, dohašování trvalo do 11:22. Hasiči na místo poslali deset jednotek a 15 kusů techniky.

Při zásahu se zranili dva hasiči, jeden propadl střechou a poranil si záda. "Utrpěl lehké zranění, byl při vědomí, s posádkou komunikoval. A byl převezen na traumatologii do liberecké nemocnice k dalšímu vyšetření," řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Druhý hasič má poraněné zápěstí. "Ošetřili si ho primárně jeho kolegové a do nemocnice převezli sami," dodal Georgiev.

Pivovar přišel o část sladu. Hostaš odhaduje, že to bude zřejmě polovina z 600 tun. "Jedna tuna sladu stojí řádově 10.000 korun," uvedl Hostaš. Jen na sladu by tak škoda měla být kolem tří milionů korun. Další je na střeše, zničená je střední část. "Na ploše 60 krát 30 metrů," odhadl Hostaš. Provizorně se podle něj budova, aby do ní nezatékalo, zakryje zřejmě ještě dnes. Sklady, sklepy a další části výroby oheň nezasáhl. "Můžeme normálně vyrábět dál, ale budeme asi muset dřív začít sladovat," dodal ředitel pivovaru.

Pivovar Konrad se dříve jmenoval Pivovar Vratislavice. Byl slavnostně otevřen v lednu 1874. Ještě v 90. letech 20. století zaměstnával 400 lidí a ročně vyrobil půl milionu hektolitrů piva. Dnes má 50 pracovníků a v roce 2018 uvařil zhruba 140.000 hektolitrů piva. V roce 1997 se Pivovar Vratislavice stal součástí společnosti Pražské pivovary a o rok později výroba ve Vratislavicích skončila. Tradiční pivo Vratislav se od té doby vaří v Praze. Když v roce 1999 areál pivovaru koupila společnost HOLS a o rok později obnovila výrobu, musela vytvořit novou značku. Pivo pojmenovala po nástupci knížete Vratislava - Konrad. Do obnovy a modernizace areálu investoval vlastník desítky milionů.