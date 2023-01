Ve Voticích chybí lékaři - specialisté

Ve Voticích by chtěli v nejbližší době získat dotaci na stavbu základní školy, vyřešit problémy s kanalizací a v dodávkách vody, říká starostka města Iva Malá (Nestranící SPOLU). Obyvatelům zde také chybí lékaři - specialisté, za kterými musí dojíždět. Město se je snaží nalákat na levný pronájem ordinací a nabídkou městských bytů.

"My jim můžeme vytvořit to prostředí. My jsme v minulém období opravili ordinace dětských lékařů, jednu stávající jsme rekonstruovali, novou jsme vybudovali pro paní lékařku, ale dostat je tam, na to opravdu máme jenom tyto možnosti: nabídnout ordinace, nabídnout volné byty," uvedla starostka Malá.