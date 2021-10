Ve volbách vítězí ANO, koalice Spolu a PirSTAN získají zřejmě většinu

Praha - Ve letošních sněmovních volbách vítězí po sečtení tří čtvrtin okrsků hnutí ANO s 28,90 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 25,66 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 14,42 procenta. Do Sněmovny by se dostalo už pouze hnutí SPD s 10,31 procenta, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 4,86 procenta, a do Sněmovny by se tak nedostala, stejně jako komunisté, kteří mají po sečtení tří čtvrtin okrsků 3,74 procenta. Volební účast se pohybuje kolem 64 procent, v minulých sněmovních volbách dosáhla 60,84 procenta. Podle analýzy ČTK čeká hnutí ANO Pyrrhovo vítězství, většinu v dolní komoře budou mít koalice Spolu a Pirátů se Starosty.

Zástupci koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jsou optimističtí a věří v dobrý výsledek ve sněmovních volbách a tomu, že s koalicí Pirátů a STAN složí vládní většinu. Místopředseda ODS Martin Baxa novinářům řekl, že lidé chtějí změnu. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky existuje reálná šance, že koalice Spolu a Pirátů a STAN dosáhne po sečtení všech hlasů ve Sněmovně nadpoloviční většiny. Spekulovat před uzavřením sčítání o jednáních s dosud vládním hnutím ANO Kupka odmítl, neodmítl ho však. Politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v České televizi řekl, že podle vývoje sčítání je velmi pravděpodobné, že koalice získají většinu.

Volební výsledek sociální demokracie po sečtení poloviny okrsků klesl o setiny procenta pod potřebnou pětiprocentní hranici a má klesající trend. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček věří tomu, že sociální demokracii pomohou do Sněmovny hlasy z Prahy díky kampani ministryně práce Jany Maláčové. Zopakoval, že ve vedení sociální demokracie skončí, pokud by se strana do Sněmovny nedostala.

První místopředseda KSČM Petr Šimůnek míní, že komunisté se do Sněmovny ještě dostanou. Podle něj mladá generace pojala volby jako určité referendum o premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a možném složení vlády. "Je otázka, jak to ovlivní výsledek KSČM v konečném pořadí. Osobně jsem optimista a myslím si, že budeme mít účast v Parlamentu ČR i nadále," dodal. Průběžné volební výsledky ale naznačují historický volební neúspěch KSČM. Lídryně pražské kandidátky KSČM Marta Semelová se domnívá, že by komunisté měli být více vidět mezi lidmi a být skutečně srozumitelní. Bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka řekla, že je třeba rozebrat, nakolik straně uškodila tolerance vlády premiéra Babiše. I v případě, že se KSČM nedostane do Sněmovny, bude podle ní "pokračovat v práci mezi lidmi. "Na řadě míst v České republice v místních zastupitelstvech jsou naši zastupitelé, jsme v kontaktu s odbory a řadou asociací. Špatný výsledek voleb by pro nás byl ponaučením, abychom si řekli, co děláme špatně," konstatovala. V zatím posledních volbách do Sněmovny na podzim 2017 komunisté utrpěli debakl, když se ziskem 15 mandátů dopadli nejhůře v polistopadové historii.

Volební účast se pohybuje kolem 64 procent, což by bylo podobné jako při volbách do Sněmovny v roce 2006. Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent oprávněných voličů. Bylo to více než v roce 2013, ale zároveň třetí nejnižší účast od vzniku České republiky. Nejmenší byl zájem o sněmovní volby v roce 2002, kdy k urnám přišlo 58 procent voličů. Naopak zatím nejvyšší volební účast byla hned v prvních sněmovních volbách po vzniku ČR, poslance si v roce 1996 přišlo vybrat více než 76 procent voličů.

Pokud prezident Miloš Zeman pověří Babiše sestavením vlády, i když demokratické strany získají ve Sněmovně většinu, bude podle představitelů Milionu chvilek čas k nějaké akci. V rozhovoru s ČTK to řekl před sečtením výsledků voleb předseda spolku Benjamin Roll. Zatím neví, jestli půjde o demonstrace. Milion chvilek na svých shromážděních v posledních čtyřech letech vyzýval strany demokratické opozice ke spolupráci. Na pražské Letné jeho požadavky podpořilo kolem 250.000 lidí.

Policie při volbách zjistila desítky porušení protiepidemických opatření a má zatím dvě oznámení o možném kupčení s hlasy, ze Slaného a Ostravska. V Brně se zabývala anonymním ohlášením bomby ve volební místnosti, které se nepotvrdilo. Vyplývá to z vyjádření policie na twitteru a středočeské krajské policejní mluvčí. Dvoudenní volby do Sněmovny skončily dnes ve 14:00.