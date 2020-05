Ve vinohradské nemocnici zkoušejí aplikaci na třídění pacientů

Praha - Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) v Praze je ve zkušebním provozu nový systém kontroly lidí při vstupu do nemocnice. Triáž (třídění) pacientů, která je součástí opatření proti koronaviru, má usnadnit webová aplikace s názvem Chytrá Triáž. Vyvinuli ji studenti lékařských fakult Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického. Cílem aplikace je snížit riziko infekce mezi pacienty a zdravotníky na minimum. Dnes to uvedla mluvčí FNKV Tereza Romanová.

Chytrá triáž je webová aplikace umožňující pacientovi vyplnit vstupní dotazník do nemocnice předem. Po potvrzení zdravotním pracovníkem má pacient v telefonu zapsané údaje o tom, kdo provedl třídění, kdy, a také hodnotu naměřené teploty, uvedla mluvčí.

Nyní před vstupem do nemocnice se pacienti vzájemně dostanou do kontaktu při čekání ve frontě na roztřídění a také do kontaktu se zdravotníkem, který s pacientem vypisuje dotazník a měří mu teplotu. "Během této doby může docházet k šíření infekce mezi zdravotníkem a pacientem i mezi pacienty samotnými. Zdravotník musí po každém pacientovi dezinfikovat desky a propisku, dochází tak prodloužení doby, kterou mohl věnovat dalšímu pacientovi," dodala Romanová.

Podle vývojáře aplikace Ľuboše Repky je z průběžných výsledků v nemocnici patrné trojnásobné zrychlení třídění pacientů proti původnímu stavu. Za pozitivní také označil možné budoucí snížení počtu personálu při třídění pacientů.

Autory projektu jsou student ČVUT Tomáš Trejdl a studenti lékařských fakult Univerzity Karlovy Vasil Kostin, Ľuboš Repka a Tom Kuna. Nad projektem převzala záštitu Univerzita Karlova a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Studenti plánují v budoucnu aplikaci zdarma nabízet i dalším nemocnicím. Plánuje se také možnost tisku potvrzení na místě a implementace aplikace do nemocničního informačního systému, dodala mluvčí nemocnice.