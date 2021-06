Ve Veselí nad Moravou otevřeli zmodernizovaný přístav Baťova kanálu

Veselí nad Moravou (Hodonínsko) - Stovky lidí ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku přihlížely slavnostnímu otevření zmodernizovaného přístavu Baťova kanálu, kde se za 97 milionů korun rozšířila stání pro lodě z 11 na 35 míst. Novinářům to dnes řekli u zahájení plavební sezony zástupci vlády a dalších organizací. Práce trvaly rok a půl. Jejich součástí byl vznik míst pro tankování pohonných hmot, odčerpání odpadních vod, ale také úprava úkolí Baťova kanálu.

"Vybudovali jsme servisní centrum a možnost ekologicky tankovat plavidla, odevzdat vodu a odpady. Jedná se o první moderní přístav," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Otevření se zúčastnili premiér Andrej Babiš (ANO), který loni v lednu zahajoval stavbu, ale také ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (oba za ANO). Podle Babiše jsou na Baťově kanále v plánu investice téměř za dvě miliardy. Počítá se například s rozšířením přístavu ve Veselí, ale také s prodloužením Baťova kanálu na jedné straně do Hodonína a na druhé do Kroměříže. V Napajedlech na Zlínsku by mělo vzniknout stání pro 77 lodí včetně servisního centra, což by měl být největší přístav na Baťově kanále, ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se vybuduje přístav Slovácko. Mezi Veselím a obcí Vnorovy vznikne zdvihadlo, které odvede část lodí na řeku Moravu, uvedl Fojtů. Podle něj se od roku 2000 dala do investic na Baťově kanále až dosud necelá půl miliarda korun.

Baťův kanál částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. Prodloužením do Hodonína a Kroměříže by trasa přesáhla délku 75 kilometrů.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Ročně přiláká asi 90.000 návštěvníků, kteří se plaví na 3500 lodích. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Ministryně Schillerová věří, že Baťův kanál bude reprezentovat Českou republiku a bude sloužit nejen pro rekreaci Čechů, ale pro návštěvníky z celé střední Evropy.