Ve věku 95 let zemřel herec Miloš Nesvadba

Praha - Ve věku 95 let dnes zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba, známý byl také jako výtvarník a filmový herec. ČTK to dnes oznámil jeho syn Michal Nesvadba. Miloš Nesvadba začínal na první české scéně už jako dvacetiletý, jeho herečtí kolegové byli často námětem jeho karikatur. V Národním divadle ztvárnil desítky rolí. Poslední představení, derniéru Revizora, ve zlaté kapličce odehrál 18. června 2014.

Fotogalerie

Nesvadba hrál také roky jako "pan malíř" v televizních pořadech pro děti.

Jako dvacetiletý začínal Nesvadba ve Studiu Národního divadla u režiséra Jindřicha Honzla, v roce 1948 přešel do činohry ND. Jeho doménou byly role komické, v nichž těžil z výrazné mimiky, smyslu pro detail, zkratku a parodickou nadsázku. Na filmovém platně se objevil ve více než 30 filmech, většinou v drobných rolích. Diváci si ho zřejmě nejvíce mohou pamatovat v roli prince ze Země zacházejícího slunce v pohádce Bořivoje Zemana Pyšná princezna z 50. let. Příležitostně se objevoval i v televizních seriálech a inscenacích.