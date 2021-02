Ve věku 95 let zemřel americký herec Hal Halbrook

New York - Ve věku 95 let zemřel americký herec Hal Holbook, známý především z pořadu o Marku Twainovi, s nímž vystupoval přes 50 let. O hercově smrti dnes agenturu AP informoval jeho zástupce Steve Rohr. Podle něj zemřel Holbrook v Beverly Hills 23. ledna. Holbrookova kariéra zahrnuje role v divadle, televizi i ve filmu. Objevil se v životopisném snímku Lincoln Stevena Spielberga i v kriminálním dramatu Wall Street, jež natočil Oliver Stone. Televizní diváci ho znají ze seriálů Západní křídlo, Sběratelé kostí nebo Chirurgové.

Fotogalerie

Znám je především z filmu Všichni prezidentovi muži z roku 1976 o aféře Watergate. Holbrook v něm dostal roli informátora novináře Boba Woodwarda, jehož ztvárnil Robert Redford. Setkávali se v podzemní garáži a nejznámější Holbrookovou větou byla rada "Sleduj stopu peněz", která prý ale ve skutečnosti při odhalování aféry, jež vedla k rezignaci prezidenta Richarda Nixona, nikdy nezazněla. Vymyslel si ji scénárista William Goldman.

Rolí, která udělala Holbrooka Holbrookem, je ale Twain. Začalo to roku 1954, kdy Holbrook dostal za úkol ztvárnit Twaina v disertační práci na Denisonově univerzitě v Ohiu. S první ženou Ruby Johnsonovou pak vytvořil pořad pro oba a hráli v něm postavy od Shakespeara po Twaina. Po narození dcery začal Holbrook pracovat sám jako Twain ve hře pro jednoho herce.

Sedmdesátiletého spisovatele ztvárnil poprvé, když mu bylo 29 let, a postupně se dopracoval k dvouaktové hře s názvem Mark Twain dnes večer. Jezdil s ní do škol, klubů i divadel. Třikrát ji hrál na Broadwayi a za verzi z roku 1966 získal divadelní cenu Tony.

"Byl to úžasný společník. Bylo by příliš málo, kdybych řekl, že ho mám rád. Nikdy mne nepřestane udivovat. I po těch letech mne ohromuje jeho schopnost porozumět člověku. Tolik z toho, co říkal před sto lety, má stále co říct dnes," řekl Holbrook o Twainovi v rozhovoru v roce 2017.