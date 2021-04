Ve věku 85 let zemřel publicista a spisovatel Karel Pacner (na snímku z 10. listopadu 2011). Uvedl to server Aktuálně.cz. Psal knihy o kosmonautice a vesmíru a také o moderních dějinách.

Ve věku 85 let zemřel publicista a spisovatel Karel Pacner (na snímku z 10. listopadu 2011). Uvedl to server Aktuálně.cz. Psal knihy o kosmonautice a vesmíru a také o moderních dějinách. ČTK/ČTK

Praha - Ve věku 85 let dnes zemřel publicista a spisovatel Karel Pacner. Psal především knihy o kosmonautice a vesmíru, později také o moderních dějinách a špionáži. Dlouhá léta působil v deníku Mladá fronta, kde se věnoval popularizaci vědy. V roce 1969 byl jako novinář v USA na startu mise Apolla 11. O jeho úmrtí dnes informoval server Aktuálně.cz.

Kosmický výzkum byl hlavním zájmem Pacnerova psaní. První kroky člověka na Měsíci i díky své zkušenosti, kdy v červenci 1969 přímo z floridského mysu Canaveral a z řídícího střediska v texaském Houstonu sledoval let Apolla 11 k Měsíci, popsal ve své knize ...a velký skok pro lidstvo (1971).

Pacner ve svých knihách zachytil i další významné mezníky v dějinách kosmonautiky, v roce 1976 vyšla jeho kniha Sojuz volá Apollo o první společné sovětsko-americké kosmické misi. Prvnímu letu československého kosmonauta Vladimíra Remka se pak věnoval v knize Devět dnů kosmických (1978).

Na úmrtí Karla Pacnera, který 29. března oslavil 85. narozeniny, upozornil na twitteru také šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. "Odešel nesmírně pracovitý spisovatel a slušný člověk, který dokázal přiblížit práci zpravodajských služeb široké veřejnosti," uvedl.

Knih napsal Pacner celkem přes šest desítek, do posledních dní byl také aktivní na své webové stránce, kde komentoval dění ve společnosti a kultuře.

Karel Pacner se narodil 29. března 1936. Psaní ho přitahovalo již od mládí, vydával skautský a později školní časopis. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze nastoupil v létě 1959 do redakce deníku Mladá fronta jako redaktor pro popularizaci vědy. V novinách zůstal až do roku 2001, kdy odešel do penze, i později ale publikoval v novinách a časopisech a spolupracoval s rozhlasem a televizí.