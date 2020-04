Na zápal plic vyvolaný koronavirem zemřel jazzman Ellis Marsalis

Ve věku 85 let zemřel ve středu v americkém New Orleans legendární americký jazzman Ellis Marsalis (na snímku z roku 2019). Informovala o tom v noci na dnešek agentura AP s odvoláním na hudebníkova syna. Ten agentuře řekl, že jeho otec zemřel na zápal plic vyvolaný koronavirem.

Ve věku 85 let zemřel ve středu v americkém New Orleans legendární americký jazzman Ellis Marsalis (na snímku z roku 2019). Informovala o tom v noci na dnešek agentura AP s odvoláním na hudebníkova syna. Ten agentuře řekl, že jeho otec zemřel na zápal plic vyvolaný koronavirem. ČTK/AP/Sophia Germer

New Orleans - Ve věku 85 let zemřel ve středu v americkém New Orleans legendární americký jazzman Ellis Marsalis. Informovala o tom v noci na dnešek agentura AP s odvoláním na hudebníkova syna. Ten agentuře řekl, že jeho otec zemřel na zápal plic vyvolaný koronavirem.

"Vlastní příčinou úmrtí byl zápal plic, ten mu ale způsobila nemoc COVID-19," citovala agentura AP hudebníkova syna Ellise Marsalise III. Podle něj byl otec hospitalizován v New Orleans ve státě Louisiana. Ten je podle AP nákazou koronavirem silně zasažen. V celých Spojených státech evidují už přes 216.500 případů nákazy a na 5120 mrtvých.

Ellis Marsalis Jr. se narodil 14. listopadu 1934 v New Orleans, označovaném za kolébku jazzu, kde strávil i velkou část své kariéry. Jako hudebníci se proslavili i čtyři z jeho šesti synů - trumpetista Wynton, saxofonista Branford, trombonista Delfeayo a bubeník Jason. Ellis Marsalis byl proto někdy označován za "otce slavných synů".

Pianista Marsalis, který za své vzory považoval Oscara Petersona či Dukea Ellingtona, proslul zejména jako úspěšný pedagog.

"Ellis Marsalis byl legendou... byl učitelem, otcem a ikonou, slova nestačí na to, abychom popsali jeho umění, radost a ten zázrak, který dával světu," uvedla LaToya Cantrellová, starostka New Orleans, kde Marsalis až do prosince vystupoval.

Českému publiku se Elis Marsalis představil v lednu 1999, kdy se svým triem vystoupil v pražském Rudolfinu po boku Českého národního symfonického orchestru řízeného americkým dirigentem Paulem Freemanem.