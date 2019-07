Ve věku 80 let zemřela Jana Kopecká, vdova po slavném herci

Ve věku 80 let zemřela po dlouhé těžké nemoci 9. července 2019 v Praze Jana Kopecká (na snímku z 10. června 2009), vdova po českém herci Miloši Kopeckém. ČTK to 17. července 2019 řekl s odkazem na rodinu publicista Pavel Kovář, autor dvou životopisných publikací o oblíbeném herci. Jana Kopecká byla tanečnice a herečka, působila přes dvě desítky let na scéně Divadla ABC a objevila se mimo jiné ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Dáma na kolejích, Noc na Karlštejně, Hvězda padá vzhůru nebo Lásky mezi kapkami deště.

Praha - Ve věku 80 let zemřela po dlouhé těžké nemoci 9. července v Praze Jana Kopecká, vdova po českém herci Miloši Kopeckém. ČTK to dnes řekl s odkazem na rodinu publicista Pavel Kovář, autor dvou životopisných publikací o oblíbeném herci. Jana Kopecká byla tanečnice a herečka, působila přes dvě desítky let na scéně Divadla ABC a objevila se mimo jiné ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Dáma na kolejích, Noc na Karlštejně, Hvězda padá vzhůru nebo Lásky mezi kapkami deště.

Jana Kopecká se narodila 16. května 1939, vystudovala konzervatoř a byla tanečnicí v několika divadlech. V letech 1960 až 1980 působila v pražském ABC, účinkovala v Baletu Československé televize. Později pracovala také jako nápověda v Divadle Na zábradlí.

S Milošem Kopeckým se seznámila při natáčení filmu Limonádový Joe a počátkem 60. let se vzali. Byla jeho čtvrtou ženou a podle mnohých jeho velkou a dlouholetou oporou, zůstali spolu 30 let až do Kopeckého smrti. O soužití s mužem o 17 let starším, který měl celý život psychické problémy a mnoho přiznaných mimomanželských vztahů, napsala několik knih, třeba titul Můj život s Mildou.

