Ve věku 77 let zemřela herečka Jana Altmannová

Praha - Ve věku 77 let zemřela v sobotu herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmannová. ČTK to za její rodinu sdělila Zuzana Mattlachová. Ve filmech a televizi se Altmannová objevovala především v menších rolích, hrála často v pohádkách, kde se uplatnil její typický účes s vlasy vyčesanými do drdůlku. Věnovala se také ve velké míře loutkovému divadlu, které vystudovala na pražské DAMU. Na škole také desítky let učila.

Jana Altmannová se narodila 17. října 1944 v Praze. Nejprve vystudovala na střední škole scénografii a poté v roce 1968 absolvovala na DAMU katedru loutkového divadla. Pět let působila v západoněmeckém Essenu, kde byla v angažmá v divadle Hohensteiner Puppenspieler a učila na vyšší sociálně pedagogické škole.

Po návratu do Prahy byla členkou Divadla Spejbla a Hurvínka a poté Ústředního loutkového divadla. Od roku 1982 vyučovala na loutkářské katedře DAMU a věnovala se dabingu.

Od 70. let dostávala ve filmu role maminek, sousedek či úřednic, objevila se tak třeba ve snímcích Vrchní, prchni (1980), Co je doma to se počítá, pánové…, 1980), Dívka s mušlí (1980), Příště budeme chytřejší, staroušku! (1982), Já nejsem já (1985), Marta a já (1990), Řád (1994), Andělské oči (1994) nebo Kolja (1996).

Hrála v mnoha televizních pohádkách, inscenacích a seriálech, třeba v titulech I ve smrti sami (2003), Iguo Igua (2003), Druhý dech (1988), O zvířatech a lidech (1993), Bylo nás pět (1994), Stříbrná paruka (2001), Místo nahoře (2004), Rodinná pouta (2004 až 2006) či Ulice (2005). V posledních letech se objevila třeba ve třech dílech filmu Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky.