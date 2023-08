Ve věku 75 let zemřel režisér a dramaturg Zdeněk Potužil

Praha - Ve věku 75 let zemřel 14. srpna divadelní a televizní režisér a dramaturg Zdeněk Potužil. Byl vedoucí osobností někdejšího Divadla na okraji, v 90. letech a počátkem nového tisíciletí byl uměleckým šéfem Divadla Rokoko. ČTK dnes o jeho úmrtí informovala Zuzana Maléřová, mluvčí Městských divadel pražských (MDP), pod něž Rokoko spadá. Potužil natočil také mnoho dokumentů pro televizi.

MDP na facebooku uvádějí, že Potužil byl výrazným představitelem českého studiového divadelnictví. V Rokoku působil jako umělecký šéf v letech 1996 až 2004 a režíroval v něm téměř dvě desítky titulů.

Divadelní noviny v Potužilově nekrologu připomněly, že v roce 1967 nastoupil jako technik a osvětlovač do litvínovského amatérského souboru Docela malé divadlo Miroslava Kováříka. Na DAMU se pak jeho umělecký zájem upínal především k divadlu malých forem. V roce 1969 společně s Miroslavem Jelínkem a Petrem Matějů založil soubor Divadlo na okraji, v němž působil jako umělecký vedoucí, dramaturg a režisér. Divadlo sídlilo v prázdné garáži, bývalém krámku v domě Potužilových v Dejvicích.

První inscenací souboru byly v roce 1970 Zpěvy Maldororovy, které postoupily na Wolkerův Prostějov, ale prostějovští organizátoři je po přečtení scénáře na poslední chvíli zakázali. O rok později už soubor získal na Wolkerově Prostějově cenu poroty a cenu diváka za inscenaci Dvanáct ruského básníka Alexandra Bloka. Ve stejném roce nastoupil do nově vznikajícího Uměleckého souboru mladých Rubín při ÚV SSM a sídlícího v malostranském klubu Rubín. Divadlo na okraji tam přeneslo svou činnost a původně amatérský soubor se stal v roce 1974 profesionálním a postupně jedním z předních českých souborů netradičního či studiového divadla. V souboru působila řada známých herců jako Zdenka Hadrbolcová, Iva Hüttnerová, Lenka Machoninová, Ondřej Pavelka, Eva Salzmannová nebo Luboš Veselý.

Divadlo se v 70. a 80. letech soustředilo na osobité interpretace dramatických textů či dramatizaci prózy a poezie a pořady z tvorby tehdy nežádoucích básníků a spisovatelů. Vedle Potužila tu režíroval třeba i Evald Schorm. V roce 1987 Potužil Divadlo na okraji rozpustil. Za tu dobu v něm připravil zhruba 70 inscenací. Divadelní studio Rubín ale nadále vedl, a to až do roku 1991. Jako režisér působil v ústeckém Činoherním studiu a od roku 1994 pak zakotvil v Rokoku. Zde vedle režie pracoval i jako umělecký šéf a to až do roku 2004.

Od začátku 80. let působil Potužil i v televizi. Režíroval televizní filmy, dokumenty i publicistiku. Pracoval i pro společnost Febio, podílel se třeba na pořadu GENUS.