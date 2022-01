Praha - Ve věku 57 let zemřel fotograf Petr Našic. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil jeho přítel, kulturní manažer Robin Suchánek. Našic byl divadelní a filmový fotograf, dokumentoval třeba natáčení filmu Amadeus Miloše Formana, který vznikal počátkem 80. let z velké části v Praze.

Našic byl podle Suchánka nalezen ve svém bytě. "Petr neměl potomky, a tak si vás z pozice blízkého kamaráda o této smutné události dovoluji informovat," uvedl Suchánek.

Kromě toho, že jako jediný český fotograf měl Našic možnost fotit zákulisí a průběh natáčení filmu Amadeus, byl také dvorním fotografem režiséra Emira Kusturici či spolupracoval například s primabalerínou Dariou Klimentovou, hercem Vlastimilem Brodským, hlasatelkou a moderátorkou Kamilou Moučkovou, operní pěvkyní Dagmar Peckovou, módní návrhářkou Ivanou Follovou, novinářkou Světlanou Witowskou a s mnoha dalšími.

Když Forman natáčel v Praze Amadea, bylo Našicovi 18 let, končil právě gymnázium a k americkému štábu se dostal náhodou, bez smlouvy. "Prostě mě tam několik dní trpěli, neměl jsem žádná privilegia," uvedl při jedné z výstav snímků z filmu.

Našic se narodil v roce 1964 a prvním jeho zaměstnáním byl kulisák na Vinohradech. Pak působil v produkci řady pražských scén, v roce 1997 se stal odborným asistentem na Katedře scénografie DAMU. Absolvoval řadu stáží v zahraničí a poté byl fotografem ve svobodném povolání.