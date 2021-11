Ve věku 41 let zemřel módní návrhář Virgil Abloh

Paříž - Ve věku 41 let dnes zemřel Virgil Abloh, nejvýznamnější černošský módní návrhář a tvůrce pánských kolekcí francouzské módní značky Louis Vuitton. Abloh již několik let bojoval s rakovinou. Oznámila to francouzská společnost LVMH, majitel značky Louis Vuitton.

Abloh se narodil v USA. Pracoval také jako DJ a výtvarný umělec. Od března 2018 byl uměleckým ředitelem oddělení pánského oblečení luxusní značky Vuitton. Jeho příchod do LVMH znamenal spojení módy z ulice s luxusní módou. Míchal tenisky a maskáčové kalhoty s obleky šitým na míru a večerními róbami. Ovlivňovalo ho graffiti, hip hop a skateboardová kultura.

LVMH také koupila podíl 60 procent v jeho módní značce Off-White. Ta se stala součástí módního konglomerátu, který zahrnuje řadu značek z různých odvětví, od módy po lihoviny a šperky.

"Více než dva roky Virgil statečně bojoval se vzácnou, agresivní formou rakoviny, srdečním angiosarkomem," uvádí se ve zprávě na jeho instagramu. "Od své diagnózy v roce 2019 se rozhodl snášet svůj boj v soukromí, podstoupil řadu náročných léčebných procedur a při tom všem vedl několik významných institucí zahrnujících módu, umění a kulturu," dodává zpráva.

Abloh v minulosti působil také jako kreativní stratég amerického hudebníka Kanyeho Westa. Stal se také prvním černochem na pozici hlavního návrháře pánské řady značky Louise Vuitton. Navíc nebyl vystudovaný designér, vystudoval stavební inženýrství a architekturu, upozornila agentura DPA.

Abloh byl ženatý. S manželkou Shannon mají dvě děti.