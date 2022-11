Ve věku 34 let zemřel zpěvák Aaron Carter

Los Angeles - Ve věku 34 let zemřel rapper a herec Aaron Carter, který se proslavil jako dětská popová hvězda a koncertoval s kapelou Backstreet Boys, ve které působil jeho bratr Nick. Podle médií byl nalezen mrtvý ve svém domě nedaleko Los Angeles, napsala agentura Reuters. Zástupci rodiny úmrtí potvrdili, další informace však neposkytli.

Carter vydal své debutové album v roce 1997, když mu bylo pouhých devět let, a stal se dětskou popovou hvězdou. Vystupoval také jako předskokan Britney Spearsové. Později se ve své hudební kariéře začal věnovat rapu. Objevil se také v rodinné reality show House of Carters, v seriálech Sedmé nebe, Sabina - malá čarodějnice, či ve filmech Tlustý Albert, Supercross a Popstar. Nazpíval rovněž písničky do filmů Deník princezny a Pokémon: První film.

Carter se roky potýkal s problémy se závislostí. Někdy se s nimi svěřoval veřejně. V roce 2019 vystoupil v televizním pořadu o zdraví celebrit a ukázal řadu léků na předpis, které podle svých slov užíval poté, co mu byla diagnostikována mnohočetná porucha osobnosti, schizofrenie, maniodeprese a úzkost. Několikrát se přihlásil i na léčbu závislosti ve snaze získat zpět svého syna Prince.