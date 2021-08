Ve Varech bude soutěžit celovečerní debut Jana Foukala vzniklý podle básní

Praha - První celovečerní hraný film režiséra a muzikanta Jana Foukala Marťanské lodě si odbyde světovou premiéru 23. srpna na festivalu Karlovy Vary v soutěžní sekci Na Východ od Západu. Do hlavních rolí snímku s podtitulem O lásce, odplouvání a múzách obsadil režisér Elišku Křenkovou a hudebníka Martina Kyšperského z kapely Květy.

Jan Foukal je známý i v hudebním světě pod pseudonymem Johannes Benz, muzika stála i v jádru jeho předchozího filmu – dokumentu Amerika. Ten byl v roce 2015 vybrán na festival v Karlových Varech do soutěže dokumentů.

Ve svém celovečerním snímku divákům předkládá příběh osudového setkání hudebníka a psycholožky a vypráví o tom, jaké to je, když se stane něco velkého. "Je to film o hledání lásky. Ten žánr romance je pro mě určitým vodítkem, nikoli dogma. Klidně bych mohl říct, že je to báseň nebo filmová píseň... Rozhodně si však nepředstavujte romantickou komedii, která se v české kinematografii s oblibou nosí. V případě Marťanských lodí jde o křehký pohled na mezilidský vztah, který má v sobě, doufám, i nadhled," řekl Foukal.

Inspirací pro vznik filmu se stala kniha básní Marťanské lodě Aleny Černé a Martina E. Kyšperského. Na hlavní mužskou roli byl sice vypsán casting, rozhodla ale muzikantská autenticita. Navíc Martin Kyšperský měl už předchozí zkušenosti z několika epizodních rolí v českých seriálech a filmech.

"Martin je skutečně klíčovou postavou filmu. Stojí na počátku námětu, situaci si prožil, podílel se na filmu i scenáristicky, herecky a pochopitelně hudebně. Osobně si už nedokážu představit oddělení písničkáře – autora s filmovou postavou, kterou zobrazujeme," uvedl režisér.

Kromě dvou hlavních protagonistů ve filmu hrají Jan Strejcovský, Anita Krausová, Agáta Kryštůfková či Pavel Zatloukal a vystupuje v něm i brněnská písničkářka Nikola Mucha.

Producenty snímku Marťanské lodě jsou Silvie Michajlova a Ondřej Zima ze společnosti Film Kolektiv, kteří se podíleli například na filmech Kobry a užovky, Učitelka, Král Vánoc, Amundsen nebo Poslední aristokratka a na seriálech Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Trpaslík nebo Zkáza Dejvického divadla. Koproducentem filmu je Česká televize a norská společnost Storm Films. Film vznikl za finanční podpory Státního fondu kinematografie a Jihomoravského filmového fondu ve spolupráci s Brno Film Office. Do českých kin uvede Marťanské lodě 16. září společnost Falcon.